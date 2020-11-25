Священник рассказал, кому из святых молиться при коронавирусе

По его словам, в первую очередь следует покаяться в грехах.

Кандидат исторических наук отец Андрей Постернак рассказал Лайфу, какому православному святому нужно молиться, чтобы излечиться от коронавируса.

— Надо молиться святому священномученику Пантелеймону, иконы которого ставят сейчас в больницах и домах, где болеют. К нему и простые молитвы обращены, они есть во всех молитвословах, но, кроме того, есть молитва о болящем, — сказал батюшка.

По словам Постернака, люди, которые болеют CoViD-19, читают молитвы, обращённые именно к великомученику Пантелеймону. При этом, как отметил священник, во время приношения молитвы следует направить свои мысли на исцеление, но в первую очередь нужно обратиться к Богу и покаяться в грехах.