ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 ноября 2020, 13:29
6483

Священник рассказал, кому из святых молиться при коронавирусе

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

По его словам, в первую очередь следует покаяться в грехах.

Кандидат исторических наук отец Андрей Постернак рассказал Лайфу, какому православному святому нужно молиться, чтобы излечиться от коронавируса.

— Надо молиться святому священномученику Пантелеймону, иконы которого ставят сейчас в больницах и домах, где болеют. К нему и простые молитвы обращены, они есть во всех молитвословах, но, кроме того, есть молитва о болящем, — сказал батюшка.

По словам Постернака, люди, которые болеют CoViD-19, читают молитвы, обращённые именно к великомученику Пантелеймону. При этом, как отметил священник, во время приношения молитвы следует направить свои мысли на исцеление, но в первую очередь нужно обратиться к Богу и покаяться в грехах.

Ранее священник объяснил, как церковь относится к пятнице, 13-му.

Священник устроил скандал на похоронах под Липецком. Запах алкоголя в епархии объяснили антисептиком
Священник из "Дома-2" устроил поножовщину, набросившись на паломника монастыря
Священник из "Дома-2" устроил поножовщину, набросившись на паломника монастыря
Стало известно, почему священники пришли в СИЗО к Ефремову без масок
Стало известно, почему священники пришли в СИЗО к Ефремову без масок
BannerImage
Евгения Измайлова
  • Новости
  • священники
  • Молитвы
  • православие
  • Коронавирус
  • Религия
  • Общество
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar