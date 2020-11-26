Рассекречены архивные документы о казнях граждан СССР пособниками гитлеровцев

Речь идёт о материалах, которые были собраны контрразведчиками в 1943 году после того, как Красная армия освободила Орловскую область.

Пособники гитлеровцев из числа предателей советского народа массово казнили мирных жителей в оккупированной Орловской области. Причём несовершеннолетних, несмотря на мольбы о пощаде, они убивали только за то, что они дети. Об этом свидетельствуют рассекреченные материалы, которые были предоставлены РИА "Новости" УФСБ России по Омской области, где хранятся архивные документы военной контрразведки Смерш.

Речь идёт о материалах, которые были собраны контрразведчиками в 1943 году после того, как Красная армия освободила регион.

В записке начальника Смерш 11-й гвардейской армии гвардии полковника Николая Митрофанова, которая предназначалась начальнику управления Смерш Западного фронта генерал-лейтенанту Павлу Зеленину, в августе 1943 года говорилось, что, заняв районы Орловской области, гитлеровцы создали там широкую сеть карательных отрядов, жандармских, полицейских и других военных и хозяйственных комендатур, с помощью которых "учиняли репрессии и массовые злодеяния в отношении мирных жителей".

— Карательная политика немецких фашистов особенно зверски проводилась в населённых пунктах Знаменского района Орловской области, — писал Митрофанов.

По его словам, там во время оккупации, по неполным данным на момент составления записки, казнили более 200 мирных граждан.

Добавим, что в Знаменском районе военные преступления совершал карательный отряд под названием "Украинская компания", который немцы создали в июне 1942 года и во главе которого стоял некто Гетман. Как заявлял Митрофанов, в него брали тех людей, которые были негативно настроены к советской власти, "в прошлом судимые кулаки, торговцы и другой враждебный элемент, которым давалось неограниченное право производить расстрелы и грабежи. Данный карательный отряд имел общевойсковую структуру: он был разбит на взводы и отделения с выделением миномётного и комендантского взводов.

Всего в рядах "Украинской компании" состояло порядка 50 человек, в том числе пять немецких солдат и три офицера, надзиравших за членами этой "бригады смерти". Кроме того, отряд имел широко разветвлённую агентурную сеть в населённых пунктах, члены которой выявляли и убивали партизан, партийных работников и советских активистов.

— С целью наиболее эффективного использования отряда немцы разжигали чувство ненависти карателей к народу, призывая их быть беспощадными к непокорным фашизму, — подчёркивал Митрофанов.

Согласно резолюции на записке, материалы по "Украинской компании" были направлены начальнику Главного управления контрразведки Смерш Виктору Абакумову. Оперативники военной контрразведки установили, что карательный отряд "по заданию немецких оккупационных властей под видом борьбы с партизанами проводил массовое уничтожение русского народа". Уточняется, что убивали тех, кто из-за возраста или болезней не мог быть использован немцами в качестве рабов. Также расстреливали и беременных женщин.

Так, в деревне Узкая Гетман приказал согнать всех жителей, отобрал из них почти 30 человек и объявил, что все они заподозрены в связях с партизанами.

— Старухи обвиняются в том, что они готовят сухари для партизан, а старики знают, но не выдают партизан. Дети виновны в том, что они дети. Людям связали руки, повели к яме и расстреляли, — писал офицер Смерша.

Как сообщал Митрофанов, оставшихся пожилых людей Гетман предупредил: "Если не будете работать, то и вас, дармоедов, постигнет та же участь".

— Самым тягчайшим обвинением для людей была старость, непригодность к труду, — отмечал контрразведчик.