Госдума поддержала продление "заморозки" накопительной пенсии до 2023 года

Ранее эта норма была введена только до 2021 года.

Государственная дума в ходе пленарного заседания поддержала закон о "заморозке" накопительной части пенсий россиян до конца 2023 года.

Речь идёт об отчислениях в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян. Эти деньги ещё с 2014 года направляются в страховую часть и идут на выплаты нынешним пенсионерам. Такая норма, согласно действующему законодательству, действует до 2021 года.

В законопроекте отмечается, что учёт в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не уменьшит объём пенсионных прав застрахованных лиц. Это обусловлено тем, что размер в 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов будет сохранён. К тому же данный законопроект приведёт к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование, по предварительным оценкам, на 669,3 миллиарда рублей.