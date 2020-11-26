Госдума поддержала продление "заморозки" накопительной пенсии до 2023 года
Ранее эта норма была введена только до 2021 года.
Государственная дума в ходе пленарного заседания поддержала закон о "заморозке" накопительной части пенсий россиян до конца 2023 года.
Речь идёт об отчислениях в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян. Эти деньги ещё с 2014 года направляются в страховую часть и идут на выплаты нынешним пенсионерам. Такая норма, согласно действующему законодательству, действует до 2021 года.
В законопроекте отмечается, что учёт в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не уменьшит объём пенсионных прав застрахованных лиц. Это обусловлено тем, что размер в 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов будет сохранён. К тому же данный законопроект приведёт к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование, по предварительным оценкам, на 669,3 миллиарда рублей.
Как сообщалось, в 2021 году пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,3%, что превысит прогнозируемый уровень инфляции почти в полтора раза.
Фото © ТАСС / Сорокин Донат