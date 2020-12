Ключ "тайны тайн". Что было в украденных дневниках Дарвина?

Как пропали рукописи?

Что за рукописи?

"Древо жизни, пожалуй, следует назвать кораллом жизни, основанием мёртвых ветвей; так что проходы не видны" (оригинальный текст: The tree of life should perhaps be called the coral of life, base of branches dead; so that passages cannot be seen)

И вот, собственно, прославленный набросок эволюционного древа (или "коралла") на 36-й странице. Сбоку написано: "Дело в том, что тогда в одном поколении должно было быть столько же живых, сколько сейчас. Чтобы сделать это и иметь много видов в одном роде (как и есть), ТРЕБУЕТСЯ вымирание". (Case must be that one generation then should be as many living as now. To do this & to have many species in same genus (as is), REQUIRES extinction).