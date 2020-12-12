Ключ "тайны тайн". Что было в украденных дневниках Дарвина?

Английский натуралист и путешественник делал эти записи за двадцать лет до того, как потряс мир теорией эволюции.

А вот теперь почти 20 лет понадобилось Кембриджскому университету, чтобы убедиться, что две записные книжки Чарльза Дарвина всё-таки похищены. Все эти годы работники огромной библиотеки лелеяли надежду: может быть, бесценным рукописям присвоили не тот номер и поставили их не на ту полку. А в Кембриджской библиотеке это всё равно, что бросить монетку в глубокий океан. Шутка ли: 210 километров стеллажей. Это не опечатка. 210 километров. 10 миллионов книг, манускриптов, карт. Одни только Strong Rooms — "Сильные комнаты", хранилище ценнейших экземпляров — 45 километров. Немудрено, что на обыск ушло столько лет. Кстати, он ещё не завершён. По подсчётам библиотекарей, нужно ещё лет пять.

Впрочем, в библиотеке признают, что изначально не придали должного значения пропаже и вообще до инцидента недостаточно строго следили за безопасностью. Теперь в здании ведётся видеонаблюдение, усилен контроль доступа к книгам, построены новые помещения. В 2020 году университетский библиотекарь профессор Джессика Гарднер организовала широкомасштабные поиски рукописей — самые серьёзные в истории Кембриджа, — и эксперты с болью в душе вынуждены признать, что надежды найти блокноты на территории университета практически нет и они, "скорее всего", украдены. И лишь после этого о пропаже заявили в полицию и занесли книжки в особый список Интерпола, куда записывают похищенные культурные ценности. Доктор Гарднер обратилась к человечеству с призывом о помощи в поисках. Она попросила сообщить университету любую информацию о возможном местонахождении записных книжек. "Пожалуйста, помогите", — говорит она в опубликованном видео. В Лиге антикварных книготорговцев отметили, что это очень правильный ход, потому что в первую очередь о ситуации должна знать международная книжная торговля: такие вещи не могут продаваться легально.

Как пропали рукописи?

Сообщается, что в 2000 году их вынесли из помещения вместе с остальными книгами ради некой фотосъёмки, назначенной на сентябрь. Кому и для чего понадобилось фотографировать библиотеку без книг, в Кембридже не уточняют. Затем книги вернули на место и лишь в январе во время рутинной плановой проверки обнаружили, что записных книжек нет. Вот, собственно, и всё.

Что за рукописи?

Вот такие две книжки в кожаных переплётах. В библиотеке хранились в одной небольшой коробке.





Это были два из четырёх блокнотов, в которых Чарльз Дарвин записывал свои мысли по итогам кругосветного путешествия в 1831–1836 годах на корабле "Бигль". Точнее HMS Beagle. HMS значит His Magesty’s Ship — "корабль Его Величества". Его формально снарядили для составления карт и уточнения долготы, но на самом деле Его Величество вряд ли устроил бы такую дорогостоящую экспедицию ради чистой географии. А вот ради расширения географии Великобритании — другое дело. Историки убеждены, что экспедиция была проявлением колониальных амбиций "владычицы морей". Капитан корабля Роберт Фицрой меж тем в первую очередь хотел вернуть домой трёх туземцев с Огненной Земли, которых он забрал в цивилизованный мир во время прошлого плавания. Он вообще относился к таким путешествиям как к исследованию окружающего мира и поэтому предложил взять на борт толкового натуралиста. Капитан обратился к учёным за советом на этот счёт, и профессор ботаники Кембриджского университета Джон Генслоу заявил, что знает, кто должен ехать: 23-летний выпускник Чарльз Дарвин.

Интересная деталь: эту командировку молодому учёному никто не оплачивал — его участие считалось совершенно не обязательным. За пять лет экипаж исследовал, можно сказать, всю Южную Америку, корабль побывал у берегов Австралии, Океании, Африки. Туземцев благополучно доставили на родной архипелаг. Кстати, вот ещё замечательная подробность: Дарвин с удивлением обнаружил, что за годы жизни в Европе те трое стали заметно отличаться от прочих жителей Огненной Земли, и, понаблюдав за ними, он пришёл к судьбоносному выводу: не так уж на самом деле отличаются люди и животные, как считалось до сих пор. И ещё: на Огненной Земле (архипелаг находится на самом-самом южном краю латиноамериканского континента) легендарный учёный встретил своё 25-летие. Это было 2 февраля 1834 года. Капитан Фицрой решил поздравить удивительного человека: по праву руководителя экспедиции назвал в честь него самую высокую гору на архипелаге. Высота горы Дарвин — 2488 метров. Поразительный поступок: Фицрой вообще-то не разделял взглядов натуралиста и был убеждённым сторонником Священного Писания.

Стоит упомянуть, что Дарвин обратил особое внимание на фауну островов. Не только Огненной Земли, но и многих других. Галапагосских, например. Он там поймал 26 птиц и отметил для себя вот что: на изолированных небольших территориях виды изменяются быстрее, чем на большой земле. Почему? Потому что врагов хватает, а деваться особо некуда — нужно приспосабливаться к тем условиям, которые есть.

Всё это легендарный учёный и записывал впоследствии, уже после возвращения в Англию, в 1837–38 годах. Почему о пропавших дневниках так плачут: там изложено то, что легло в основу книги, перевернувшей мир, — "О происхождении видов". Это записи о том, как Дарвин пытался раскрыть "тайну тайн" (как он говорил) — пролить свет на то, как появляются новые виды живых существ.

И вот что сейчас отчасти утешает обобранную науку: кража случилась на пороге XXI столетия. Блокноты оцифрованы! Мы можем их полистать прямо сейчас! Кембридж заботливо приложил к каждой странице расшифровку записей.

Фото © Cambridge University Library

Здесь написаны знаменитые слова о древе жизни.

"Древо жизни, пожалуй, следует назвать кораллом жизни, основанием мёртвых ветвей; так что проходы не видны" (оригинальный текст: The tree of life should perhaps be called the coral of life, base of branches dead; so that passages cannot be seen) Чарльз Дарвин

Дело в том, что Дарвин подробно исследовал кораллы, написал о них целую книгу. На него произвело впечатление то, что в глубине донных отложений покоятся мёртвые колонии кораллов, а над ними ветвятся живые. По Дарвину, так устроена вся жизнь на Земле.

И вот, собственно, прославленный набросок эволюционного древа (или "коралла") на 36-й странице. Сбоку написано: "Дело в том, что тогда в одном поколении должно было быть столько же живых, сколько сейчас. Чтобы сделать это и иметь много видов в одном роде (как и есть), ТРЕБУЕТСЯ вымирание". (Case must be that one generation then should be as many living as now. To do this & to have many species in same genus (as is), REQUIRES extinction).

Фото © Cambridge University Library

В то время Дарвин полагал, что эволюция происходит в результате изменений, происходящих вследствие размножения. Упоминаются в рукописях смешанные браки. В частности, такие случаи, когда первый ребёнок в такой семье больше похож на мать, а его младшие братья и сёстры — на отца. "Каждое совокупление производит свой эффект", — пишет Дарвин.

Лишь спустя годы окончательно сформировалось его представление о естественном отборе. Впрочем, в украденных записках говорится, что хорошо приспособленные к среде выживают, а неприспособленные — погибают.

И всё это на самом деле может быть интересно не только учёным, а вообще любому человеку. К примеру, на одной из первых страниц в блокноте написано, что смена поколений позволяет избавиться от случайных повреждений — живи человек или зверь вечно, он бы так и ходил, скажем, без одной конечности. "Вымирание целых видов ничуть не более странно, чем смерть индивидуумов". Часто ли встретишь такое отношение к смерти? Многие ли задумываются, что мы умираем для того, чтобы у жизни был новый шанс?