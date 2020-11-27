В Госдуме предложили создать чёрный список ритуальщиков

Авторы законопроекта "О похоронном деле" настаивают на том, что весь процесс работы таких компаний — от приёма заказов на организацию похорон до процедуры погребения — должен быть чётко регламентирован.

В Госдуму внесли законопроект о реформе похоронного дела, который, в частности, предлагает ввести реестр недобросовестных похоронных компаний. Текст проекта опубликован в электронной базе нижней палаты.

Авторы документа предлагают сформулировать единые федеральные требования к деятельности похоронных служб и обязать заключать с ними соглашения. Весь процесс их работы — от приёма заказов на организацию похорон до процедуры погребения — должен быть чётко регламентирован и прописан в законе, а в случае нарушений законодатели предлагают вносить наименования таких компаний в чёрный список. Он будет опубликован в Интернете.

— Принятие федерального закона "О похоронном деле" будет способствовать упорядочению отношений в сфере похоронного дела, расширит полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в указанной сфере и устранит пробелы правового регулирования, которыми пользовались недобросовестные юридические и физические лица при осуществлении деятельности в сфере похоронного дела, — говорится в пояснительной записке к документу.