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Регион
Опубликовано 27 ноября 2020, 13:42

В Госдуме предложили создать чёрный список ритуальщиков

Авторы законопроекта "О похоронном деле" настаивают на том, что весь процесс работы таких компаний — от приёма заказов на организацию похорон до процедуры погребения — должен быть чётко регламентирован.

В Госдуму внесли законопроект о реформе похоронного дела, который, в частности, предлагает ввести реестр недобросовестных похоронных компаний. Текст проекта опубликован в электронной базе нижней палаты.

Авторы документа предлагают сформулировать единые федеральные требования к деятельности похоронных служб и обязать заключать с ними соглашения. Весь процесс их работы — от приёма заказов на организацию похорон до процедуры погребения — должен быть чётко регламентирован и прописан в законе, а в случае нарушений законодатели предлагают вносить наименования таких компаний в чёрный список. Он будет опубликован в Интернете.

Принятие федерального закона "О похоронном деле" будет способствовать упорядочению отношений в сфере похоронного дела, расширит полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в указанной сфере и устранит пробелы правового регулирования, которыми пользовались недобросовестные юридические и физические лица при осуществлении деятельности в сфере похоронного дела, — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее Лайф сообщал, что в России упростили правила похорон умерших от коронавируса. Прежде тела помещались в пакет, а затем в герметичный гроб, который нельзя было открывать. Теперь же скончавшихся от болезни можно хоронить в чём угодно, в том числе и в гробах со стеклянной крышкой. Но в ряде регионов люди до сих пор не могут проститься с родными как полагается.

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Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Алексей Берковиц
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