В Госдуме сочли недопустимым предоставлять семьям льготы на основе достижений детей
По мнению депутата, неудачи в учёбе или ведении хозяйства не говорят об отсутствии любви и взаимопонимания, которые в семье намного важнее.
Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сочла неправильной идею предоставлять семьям льготы в зависимости от количества детей и их достижений. Программу "Семейный индекс" можно опробовать в каком-то регионе или населённом пункте, но не на уровне всей страны, уверена она.
Критерии, по которым предлагается распределять семьи по уровням, не совсем корректны. Не всякий ребёнок способен с отличием окончить университет, но он может быть хорош в другом. Поэтому предоставлять льготы на основе таких показателей просто неверно, считает Бессараб.
— Может быть, ребёнок не окончит в семье университет с отличием или семья не сможет получить хороший доход от личного подсобного хозяйства, но при этом любовь и взаимопонимание в семье будут на высшем уровне, как это оценить? Я думаю, что такие оценки недопустимы, — объяснила парламентарий в разговоре с RT.
Напомним, с инициативой создать программу "Семейный индекс" выступила депутат Госдумы Елена Строкова. По её мнению, поощрение семей льготами приведёт к улучшению демографической ситуации и качества развития нового поколения.
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