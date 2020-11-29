Депутат Сергей Боярский — о масштабном концерте Басты: Неприятны двойные стандарты

На выступлении рэпера присутствовали тысячи его поклонников.

Масштабный концерт Василия Вакуленко, известного под творческим псевдонимом Баста, в Петербурге выглядит очень странно на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и введения в городе ограничений. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Сергей Боярский.

— У нас закрыт с 23 ноября общепит, который располагается в торговых комплексах, кафе, ресторанах. Теряется возможность зарабатывать деньги, выплачивать кредиты, по этому поводу тоже очень много обращений, но чтоб такое столпотворение — конечно, вызывает недоумение. Очень неприятно, что такие двойные стандарты присутствуют в то время, когда мы все знаем, что творится вокруг, — заявил Боярский.

По словам депутата, от подписчиков он узнал, что "с таким же аншлагом" в Северной столице прошёл концерт группы "Би-2". Боярский отметил, что пока не собирается отправлять депутатский запрос, учитывая колоссальный резонанс, и выразил уверенность, что ситуацию изучат "самым внимательным образом".