Байден поскользнулся и вывихнул лодыжку во время игры с собакой

Из-за неприятного инцидента политику пришлось обратиться за помощью к врачу.

Демократ Джо Байден вывихнул лодыжку в тот момент, когда играл со своей собакой. Об этом сообщает его журналистский пул.

— Байден поскользнулся, когда играл со своей собакой Мейджором, и вывихнул лодыжку, — сказано в сообщении.

Как утверждается, неприятный инцидент произошёл в субботу, 28 октября. Теперь Байдена должен осмотреть врач-ортопед. Автомобили кортежа демократа вместе с журналистами прибыли к медику около 16 часов по местному времени (00:00 мск). Самого политика репортёры не видели, поскольку им не разрешают покидать микроавтобус.