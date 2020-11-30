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Регион
Опубликовано 29 ноября 2020, 22:26

Байден поскользнулся и вывихнул лодыжку во время игры с собакой

Фото © ТАСС / AP

Фото © ТАСС / AP

Из-за неприятного инцидента политику пришлось обратиться за помощью к врачу.

Демократ Джо Байден вывихнул лодыжку в тот момент, когда играл со своей собакой. Об этом сообщает его журналистский пул.

Байден поскользнулся, когда играл со своей собакой Мейджором, и вывихнул лодыжку, — сказано в сообщении.

Как утверждается, неприятный инцидент произошёл в субботу, 28 октября. Теперь Байдена должен осмотреть врач-ортопед. Автомобили кортежа демократа вместе с журналистами прибыли к медику около 16 часов по местному времени (00:00 мск). Самого политика репортёры не видели, поскольку им не разрешают покидать микроавтобус.

Добавим, что, по информации СМИ, семья Байдена планирует завести кота. У них также есть две собаки. Таким образом, если демократ станет президентом США, то питомец из семейства кошачьих появится в Белом доме впервые со времён правления Джорджа Буша.

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Иван Косицын
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