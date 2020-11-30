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Опубликовано 30 ноября 2020, 08:52
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Спорт продлевает жизнь. Житель Бобруйска чудом увернулся от взбесившегося авто — видео

Машина была на летней резине, а дорога — в снегу.

Видео © Соцсети

Житель Бобруйска во время утренней пробежки едва не попал под летевший на него автомобиль. Машину занесло при обгоне, после чего она вылетела к шиномонтажу и перевернулась. К счастью, бегун сумел сориентироваться — он прибавил скорость, его не задело. Инцидент записали камеры видеонаблюдения.

Как рассказали очевидцы, "киа-сорренто" на летней резине попала в кашу из снега, авто стало носить по дороге, после чего оно наехало на бордюр, подлетело и перевернулось. Все находившиеся в машине были пристёгнуты и не пострадали. Всё в порядке и с самим "летающим" автомобилем — место ДТП он покинул своим ходом, передаёт "Коммерческий курьер".

А в Екатеринбурге сотрудник ДПС в последний момент увернулся от летящей на него фуры. Мужчина упал в снег, что его и спасло. Видео инцидента записала установленная в патрульной машине камера наблюдения.

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Эмила Сидорова
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