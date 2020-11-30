Звезда не в шоке! Сергея Зверева попросили стать депутатом Госдумы, и он не против

Стилист пока не дал окончательного ответа — принимает решение.

Видео © Instagram / zverevsuperstar

Шоумен Сергей Зверев признался, что поклонники завалили его просьбами начать карьеру в политике. Фанаты хотят, чтобы парикмахер выдвинул себя кандидатом в депутаты Госдумы от Бурятии.

— Дело в том, что все соцсети завалены, и директ завален предложением стать депутатом Госдумы от Бурятии. Я так смотрю, кто пишет. Это пишут обычные люди, и я обратил внимание, что пишут не только люди из Бурятии, люди пишут со всей России. Есть такие же предложения, пожелания со всех концов света. <...> Конечно, стал задумываться, — пояснил Зверев в ролике, который опубликовал на своей страничке в соцсети Instagram, спросив у подписчиков, что думают на этот счёт они.

Лайф связался с представителем стилиста Светланой. По её словам, сейчас звезда находится на стадии принятия решения.

— Да, народ его выдвигает, предлагает. Очень хотят, чтобы он стал депутатом Госдумы от Бурятии. Он сейчас на стадии принятия решения, как у него в Instagram написано, думает об этом, взвешивает все за и против. Такая ситуация, как у него в Instagram выложена, так и есть, — рассказала собеседница.

В 2019 году Зверев в беседе с Лайфом заявил, что готов стать депутатом, если об этом его попросят россияне.