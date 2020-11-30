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Опубликовано 30 ноября 2020, 19:26

Звезда не в шоке! Сергея Зверева попросили стать депутатом Госдумы, и он не против

Стилист пока не дал окончательного ответа — принимает решение.

Видео © Instagram / zverevsuperstar

Шоумен Сергей Зверев признался, что поклонники завалили его просьбами начать карьеру в политике. Фанаты хотят, чтобы парикмахер выдвинул себя кандидатом в депутаты Госдумы от Бурятии.

Дело в том, что все соцсети завалены, и директ завален предложением стать депутатом Госдумы от Бурятии. Я так смотрю, кто пишет. Это пишут обычные люди, и я обратил внимание, что пишут не только люди из Бурятии, люди пишут со всей России. Есть такие же предложения, пожелания со всех концов света. <...> Конечно, стал задумываться, — пояснил Зверев в ролике, который опубликовал на своей страничке в соцсети Instagram, спросив у подписчиков, что думают на этот счёт они.

Лайф связался с представителем стилиста Светланой. По её словам, сейчас звезда находится на стадии принятия решения.

Да, народ его выдвигает, предлагает. Очень хотят, чтобы он стал депутатом Госдумы от Бурятии. Он сейчас на стадии принятия решения, как у него в Instagram написано, думает об этом, взвешивает все за и против. Такая ситуация, как у него в Instagram выложена, так и есть, — рассказала собеседница.

В 2019 году Зверев в беседе с Лайфом заявил, что готов стать депутатом, если об этом его попросят россияне.

Напомним, выборы в Государственную думу пройдут в 2021 году.

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Эмила Сидорова
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