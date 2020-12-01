В Госдуме призвали Санду "сидеть и не кукарекать" после слов о "нечестном" долге за российский газ

В нижней палате парламента посоветовали новоиспечённой главе государства встретиться с жителями Приднестровья и попытаться найти с ними общий язык.

Глава Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников жёстко прокомментировал в эфире НСН заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о "нечестном" долге Кишинёва за российский газ.

— Если это не её страна (Приднестровье. — Прим. Лайфа), то сиди и не кукарекай. Газ не твой, люди не твои, но миротворцев выведите. А что ты хочешь тогда? Рабов из людей сделать? И на них как на рабах пахать и сеять, — возмутился Калашников.

Кроме того, парламентарий посоветовал Санду встретиться с жителями Приднестровья и попытаться найти с ними общий язык.

Ранее президент Молдавии заявила, что Кишинёв не намерен признавать долг за газ перед Москвой. Она уточнила, что сейчас размер задолженности за голубое топливо, которое использует Приднестровье, составляет 7,5 миллиарда долларов.