Депутат оценил инициативу о пожизненном запрете продавать оружие участникам незаконных акций

Своими мыслями по поводу предложения пожизненно лишать права на приобретение оружия за участие в несанкционированных акциях и массовых беспорядках в разговоре с RT поделился первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

Он указал, что если вдруг появятся такие законодательные инициативы, то они, вероятнее всего, будут связаны "именно с правовыми последствиями привлечения к административной или уголовной ответственности". Депутат подчеркнул, что, пока у человека не погашена судимость, он лишается права не только на приобретение оружия, но и многих других прав.

— Но это будет связано именно с наличием судимости. Потому что участие в массовых беспорядках — преступление. Участие в несанкционированных митингах — это в лучшем случае, если организатор, то административное правонарушение, — сообщил парламентарий.