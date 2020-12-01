Депутат оценил инициативу о пожизненном запрете продавать оружие участникам незаконных акций
Член Госдумы считает, что стоит рассматривать такое всерьёз, если человек участвовал в массовых беспорядках.
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Своими мыслями по поводу предложения пожизненно лишать права на приобретение оружия за участие в несанкционированных акциях и массовых беспорядках в разговоре с RT поделился первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.
Он указал, что если вдруг появятся такие законодательные инициативы, то они, вероятнее всего, будут связаны "именно с правовыми последствиями привлечения к административной или уголовной ответственности". Депутат подчеркнул, что, пока у человека не погашена судимость, он лишается права не только на приобретение оружия, но и многих других прав.
— Но это будет связано именно с наличием судимости. Потому что участие в массовых беспорядках — преступление. Участие в несанкционированных митингах — это в лучшем случае, если организатор, то административное правонарушение, — сообщил парламентарий.
Напомним, что директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил пожизненно лишать права на владение оружием за участие в несанкционированных акциях и массовых беспорядках. С этим предложением он обратился к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.