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Регион
Опубликовано 2 декабря 2020, 15:31
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В Госдуме поддержали идею о выплате строителям по миллиону за переезд в провинцию

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

Программа поможет решить проблему нехватки кадров.

Программа "Земский строитель" особенно необходима в связи с пандемией коронавируса, поскольку из России временно уехали мигранты — специалисты в строительной отрасли. И наиболее остро нехватка кадров ощущается сейчас в регионах. Такое мнение о программе высказал глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

У нас людей строительных специальностей не хватает вообще сейчас из-за того, что мигранты уехали из-за CoViD-19. Сегодня строительный рынок остро нуждается в дополнительных ресурсах. Можно создать такую программу, для того чтобы стимулировать приток кадров на село, но у нас в целом нехватка, — пояснил RT Нилов.

Парламентарий подчеркнул, что проблема нехватки кадров в строительной отрасли характерна для всей территории страны. Но одной лишь выплаты в качестве мотивации для переезда в провинцию может быть недостаточно.

Даже если создать такую программу, то специалист поедет работать на село, только если будут очень привлекательные условия, — добавил депутат.

Как сообщал Лайф, выплачивать по миллиону рублей российским строителям ранее предложил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.

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Михаил Аксёнов
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