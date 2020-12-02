В Госдуме поддержали идею о выплате строителям по миллиону за переезд в провинцию

Программа поможет решить проблему нехватки кадров.

Программа "Земский строитель" особенно необходима в связи с пандемией коронавируса, поскольку из России временно уехали мигранты — специалисты в строительной отрасли. И наиболее остро нехватка кадров ощущается сейчас в регионах. Такое мнение о программе высказал глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— У нас людей строительных специальностей не хватает вообще сейчас из-за того, что мигранты уехали из-за CoViD-19. Сегодня строительный рынок остро нуждается в дополнительных ресурсах. Можно создать такую программу, для того чтобы стимулировать приток кадров на село, но у нас в целом нехватка, — пояснил RT Нилов.

Парламентарий подчеркнул, что проблема нехватки кадров в строительной отрасли характерна для всей территории страны. Но одной лишь выплаты в качестве мотивации для переезда в провинцию может быть недостаточно.

— Даже если создать такую программу, то специалист поедет работать на село, только если будут очень привлекательные условия, — добавил депутат.