Убежище Гитлера? Тайна каменных построек в джунглях Аргентины

Там нашли консервы, лекарства, немецкий фарфор, монеты со свастикой. А стены, по мнению специалистов, возводили явно не местные строители.

В Латинской Америке в очередной раз нашли следы вождя немецких нацистов. На этот раз в Аргентине обнаружили предполагаемый бункер нацистов, в котором, возможно, скрывался сам Адольф Гитлер. Об этом написало издание Express. Сообщается, что в убежище нашли монеты с фашистской символикой, фотографию Гитлера вместе с Муссолини, а ещё снимок неизвестного мальчика в форме СС. Однако о научной сенсации пока говорить преждевременно. То, что помещение принадлежало нацистам, пока ещё официально не подтверждено. Вдобавок на самом деле всё это нашли несколько лет назад. Это трофеи создателей документального телесериала Hunting Hitler. В рамках этого проекта разыскивали возможные бункеры гитлеровцев не только в Аргентине, но и в Уругвае, Парагвае и других странах. Расследование вели офицер американского спецназа Тим Кеннеди и ветеран ЦРУ Боб Бэр. Эпизод с монетами и фотографиями на канале History выходил в 2017 году. The Guardian писала об этом же месте и вовсе более пяти лет назад.

Что это за место

Это три таинственных строения (или, скорее, развалины) посреди джунглей на территории национального парка Тейу Куаре в провинции Мисьонес на севере Аргентины. Известно, что недалеко от них расположен старинный иезуитский монастырь Сан-Игнасио-Мини. Есть даже версия, что найденные руины на самом деле не нацистские убежища, а собственность иезуитов. По данным The Guardian, на табличке-указателе в Тейу Куаре написано, что эта территория действительно принадлежала ордену иезуитов, но в 1950-х годах её отреставрировал "вернейший слуга Гитлера" Мартин Борман. Правда, стоит учесть, что настоящий Борман погиб 2 мая 1945 года, а его послевоенное пребывание в Латинское Америке — лишь местная легенда.

В телепрограмме в подробностях показано, как выглядит одно из трёх строений. В нём имеется веранда, ванная, выложенная плиткой, место для туалета. Сказали также, что в здании было две спальни.

Кроме того, упоминается, что строили всё это явно не по проекту аргентинского архитектора. Стены каменные. Прозвучали предположения, что беглые нацисты не могли бы открыто купить кирпич. И далее показана коллекция собранных на территории этих построек артефактов. Тут и появляется та самая коробка, в которой лежали монеты со свастикой, фото с диктатором и подростком в военной форме. Продемонстрировали и много других находок. Например, кучу ржавых консервных банок. По мнению участвовавших в телешоу специалистов, многие упаковки похожи на банки из-под сардин, в других хранилась, в частности, солонина, а также молоко.

В статье Daily Mail в 2015 году писали, что там же найдены фрагменты мейсенского фарфора.

И вот ещё очень интересные предметы. В этих склянках, опять же, если верить опубликованным данным, находятся лекарства, притом от зубной боли.

Кадр из видео © YouTube / Quest TV

Эти банки особенно интересны вот по какой причине: в программе приводятся документальные свидетельства того, что Адольф Гитлер в целом на здоровье не жаловался, единственным кошмаром его жизни были зубы.

Аргентинский археолог Даниэль Шавельзон, который ведёт раскопки в Тейу Куаре, предполагает следующее: "Видимо, в середине Второй мировой войны нацистские военно-воздушные силы разработали секретный проект строительства укрытий, куда бы высокопоставленные нацисты могли бежать после своего поражения, — недоступные места посреди пустыни, в горах, на скале или среди джунглей".

"Охотники на Гитлера" рассказывали ещё об одном любопытном месте в Аргентине. Находится оно в городе Чарата, это провинция Чако на севере страны. Кеннеди и Бэр со съёмочной группой приехали туда, чтобы проверить информацию, что в окрестностях этого города имеется ферма, принадлежавшая германцам, и на её территории есть подземные помещения. В одном из эпизодов создатели программы пришли расспрашивать об этом работников школы, директором которой был немец по имени Карлос Бак. По словам местного жителя, этот человек был по совместительству довольно известным торговцем. К сожалению, автору данной статьи не удалось найти видео, где показан собственно бункер под фермой. Вход в это подземелье можно увидеть ещё в одном материале Express: на фото видно, что отрывают доски, а под ними лестница, ведущая вниз в темноту. Как пишет издание, Тим Кеннеди, будучи опытным спецназовцем, отметил первоклассное качество подземной постройки. Он добавил, что очень похожие бункеры ему доводилось видеть в Багдаде, где их строили террористы.

В Аргентине, по данным The Guardian, около двух миллионов жителей имеют немецкое происхождение. Одна из крупнейших и старейших общин находится в провинции Мисьонес, притом туда германцы прибывали ещё с начала XX века. А после Второй мировой там благополучно укрылись тысячи высокопоставленных нацистов, и чувствовали они там себя довольно неплохо благодаря покровительству президента Хуана Доминго Перона. Притом им не нужны были джунгли, они жили в городах. К примеру, Адольф Эйхман, который руководил отправкой эшелонов в лагеря смерти, до 1960 года жил в предместье Буэнос-Айреса под именем Рикардо Клемент. В 1952-м он даже забрал к себе из Германии жену и детей. И лишь из-за неосторожности сына был всё-таки казнён: мальчик похвастался подружке, что его папа был большой шишкой в структуре Третьего рейха, а девочка оказалась дочерью еврея, который потерял в концлагерях почти всех родственников. В это же самое время в Буэнос-Айресе жил и работал легендарный доктор Менгеле. Делал аборты. Когда Эйхмана взяли, он просто сбежал в Бразилию и умер там в 1979 году от инсульта, настигшего его во время купания в океане.

По поводу Гитлера. В 2017 году были опубликованы данные исследования французского патологоанатома Филиппа Шарлье. По информации из статьи в European Journal of Internal Medicine, с разрешения российских спецслужб он вместе с коллегами исследовал останки фашистского лидера, в частности зубы. Как пишет издание, их сравнили с рентгеновскими снимками зубов Гитлера в 1944 году, и сделали вывод: это действительно его челюсти. Судя по описанию, во рту у него было много разных коронок, мостов и перемычек. В статье есть и фото.

Фото © European Journal of Internal Medicine

Патологоанатом упомянул, что на протезах остались некие синеватые следы. Врач считает, что это последствие химической реакции металла и ядовитого вещества — цианида. Данный вывод подтверждает версию, что Гитлер перед тем, как застрелиться, для верности принял ампулу. Следов пороха на зубах нет. Фюрер стрелял не в рот, уверен Шарлье. А то, что нет никаких следов мяса, говорит в пользу предположения, что Гитлер был вегетарианцем.

Но главный результат исследования — Адольф Гитлер действительно покончил с собой в Берлине 30 апреля 1945 года. Может быть, для него и готовили в джунглях убежище с запасами лекарств, но оно ему так и не пригодилось.