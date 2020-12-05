Милонов предложил закрыть Турцию для россиян на Новый год

Встретить 2021-й на родине можно гораздо лучше, уверен он.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов высказался за закрытие Турции для путешественников из России на период новогодних каникул. В разговоре с Ura.ru он напомнил о "заразе" — коронавирусе.

— Тем более провести Новый год в России гораздо лучше: можно ходить друг к другу в гости и проводить время с друзьями, — заявил парламентарий.

Член думского Комитета по международным делам призвал уделять больше времени детям, которые из-за связанных с коронавирусом ограничений остались без секций и кружков. Школьники, по его мнению, не должны провести праздники, сидя дома у телевизора.

— Отсутствие у населения денег на празднование Нового года — это не проблемы, собственно, населения, — добавил Милонов, указав, что благосостояние людей — задача глав регионов.

Ранее Турция была названа лидером среди зарубежных направлений, куда россияне поедут встречать 2021 год.