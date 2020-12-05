Путин поздравил актрису Нину Русланову с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку России Нину Русланову с юбилеем, особо отметив её уникальный талант и артистический темперамент. Поздравление главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

— Многие годы Вы беззаветно служите искусству, людям. Самобытный талант и прирождённый артистический темперамент позволили Вам добиться успеха на театральной сцене, ярко проявить себя в кинематографе, снискать высокое профессиональное и зрительское признание. Желаю Вам здоровья и благополучия, — сказано в послании президента.

Советская и российская актриса Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 году в городе Богодухове. В 1985–1988 годы служила в Московском академическом театре им. Маяковского. Член Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1986 год). В 1998-м Русланова получила звание народной артистки РФ. Актриса является обладательницей кинопремии "Ника" в номинациях "Лучшая женская роль" (картины "Завтра была война", "Знак беды", "Короткие встречи", "Китайская бабушка"), "Лучшая роль второго плана" ("Смиренное кладбище") и "Лучшая женская роль второго плана" (к/ф "Настройщик"), а также кинопремии "Золотой орёл" в категории "Лучшая женская роль второго плана" (к/ф "Настройщик").