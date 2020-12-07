В Госдуме опасаются эскалации конфликта в Донбассе из-за визита Зеленского. В нём почти не осталось "голубя мира"

По мнению одного из парламентариев, украинский лидер в чём-то продолжает курс прежней власти.

Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Елена Панина сообщила, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского и его поездка в Донбасс в День Вооружённых сил Украины показывают, что в нём мало что осталось от предвыборного образа "голубя мира". Об этом она рассказала в беседе с РИА "Новости".

По словам парламентария, во время своей избирательной кампании нынешний украинский лидер собирался предложить альтернативу курсу экс-главы государства Петра Порошенко, получившему в народе обозначение "армовир" (армия-мова-вира), который предполагал милитаризацию страны, уничтожение русского языка и канонической церкви в Незалежной.

— Сегодня мы видим, что, по крайней мере, по части "ар" и "мо" Зеленский стремится продолжать прежний курс. Его сегодняшние заявления ко Дню Вооружённых сил Украины и демонстративный визит в Донбасс показывают, что в нём мало что осталось от образа "голубя мира", с которым он шёл на выборы, — отметила Панина.

Кроме того, депутат нижней палаты российского парламента заметила, что желание Зеленского выглядеть большим "ястребом", чем Порошенко, которого он распекает за "халатность", — ещё один тревожный симптом нарастающей угрозы эскалации конфликта в Донбассе.