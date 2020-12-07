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Опубликовано 7 декабря 2020, 00:57

В Госдуме опасаются эскалации конфликта в Донбассе из-за визита Зеленского. В нём почти не осталось "голубя мира"

Фото © ТАСС / Спринчак Валентин

Фото © ТАСС / Спринчак Валентин

По мнению одного из парламентариев, украинский лидер в чём-то продолжает курс прежней власти.

Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Елена Панина сообщила, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского и его поездка в Донбасс в День Вооружённых сил Украины показывают, что в нём мало что осталось от предвыборного образа "голубя мира". Об этом она рассказала в беседе с РИА "Новости".

По словам парламентария, во время своей избирательной кампании нынешний украинский лидер собирался предложить альтернативу курсу экс-главы государства Петра Порошенко, получившему в народе обозначение "армовир" (армия-мова-вира), который предполагал милитаризацию страны, уничтожение русского языка и канонической церкви в Незалежной.

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Сегодня мы видим, что, по крайней мере, по части "ар" и "мо" Зеленский стремится продолжать прежний курс. Его сегодняшние заявления ко Дню Вооружённых сил Украины и демонстративный визит в Донбасс показывают, что в нём мало что осталось от образа "голубя мира", с которым он шёл на выборы, — отметила Панина.

Кроме того, депутат нижней палаты российского парламента заметила, что желание Зеленского выглядеть большим "ястребом", чем Порошенко, которого он распекает за "халатность", — ещё один тревожный симптом нарастающей угрозы эскалации конфликта в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Зеленский приехал в Донбасс, чтобы встретиться с украинскими военными.

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Иван Косицын
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