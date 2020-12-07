В Госдуме прокомментировали заявление Онищенко по поводу новогодних выходных

В нижней палате российского парламента считают, что нужно как можно реже менять устоявшиеся традиции.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв оценил позицию академика РАН и депутата Госдумы Геннадия Онищенко относительно принятых в России нерабочих дней на Новый год. Он прокомментировал RT заявление академика, в котором тот раскритиковал длинные новогодние выходные.

— Я думаю, что в условиях пандемии, когда люди живут в постоянном стрессе, наверное, отдых с близкими — это то, что необходимо, — высказался Гутенёв.

Депутат согласился с Онищенко в том, что риски в новогодние праздники возрастают и это связано в том числе с бытовым травматизмом. При этом парламентарий выразил мнение, что следует как можно реже менять устоявшиеся практики и традиции.

— И, если мы привыкли, что существуют достаточно продолжительные новогодние праздники, в том числе когда школьники с родителями могут не фрагментарно, а постоянно на несколько дней сверстать совместные планы и отдохнуть, я, наверное, в большей степени это приветствую, — заключил Гутенёв.