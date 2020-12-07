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Регион
Опубликовано 7 декабря 2020, 12:32

В Госдуме прокомментировали заявление Онищенко по поводу новогодних выходных

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

В нижней палате российского парламента считают, что нужно как можно реже менять устоявшиеся традиции.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв оценил позицию академика РАН и депутата Госдумы Геннадия Онищенко относительно принятых в России нерабочих дней на Новый год. Он прокомментировал RT заявление академика, в котором тот раскритиковал длинные новогодние выходные.

Я думаю, что в условиях пандемии, когда люди живут в постоянном стрессе, наверное, отдых с близкими — это то, что необходимо,  высказался Гутенёв.

Депутат согласился с Онищенко в том, что риски в новогодние праздники возрастают и это связано в том числе с бытовым травматизмом. При этом парламентарий выразил мнение, что следует как можно реже менять устоявшиеся практики и традиции.

И, если мы привыкли, что существуют достаточно продолжительные новогодние праздники, в том числе когда школьники с родителями могут не фрагментарно, а постоянно на несколько дней сверстать совместные планы и отдохнуть, я, наверное, в большей степени это приветствую, заключил Гутенёв.

Ранее Геннадий Онищенко рассказал, как, по его мнению, длинные новогодние выходные портят жизнь россиян.

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Евгения Измайлова
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