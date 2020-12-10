Как мультимиллионер, близкий к экс-губернатору Кировской области, зарабатывает на больницах Владимирской области

Медучреждения Владимирской области "кормит" фирма кировского бизнесмена Михаила Зыкина, разбогатевшего при бывшем губернаторе региона Никите Белых. Сейчас у него контракты на сотни миллионов рублей. Судя по всему, Зыкина ждёт ещё больший успех: по удачному совпадению главой здравоохранения Владимирской области назначили Елену Утемову — его профильного куратора и партнёра из администрации Белых.

Как разбогатеть на госзаказах

Зыкин работал с госкомпаниями ещё с начала нулевых, но дела пошли в гору лишь 10 лет назад. Например, его фирма "Межрегион медснаб" до 2010-го брала контракты примерно на 5 млн рублей — в основном для ФСИН и Росплазмы. Затем за два года объёмы выросли почти в 25 раз — до 122 млн рублей. В списке заказчиков появились районные больницы и медучреждения Кирова.

Михаил Зыкин © YouTube

Но золотое время для Зыкина настало с переходом медицины на аутсорсинг. Чиновники предлагали бизнесу взять на себя обслуживание больниц. Лабораторными исследованиями, питанием и даже скорой помощью в Кирове заведовали частные компании. Предполагалось, что это принесёт в здравоохранение дополнительные деньги. На деле львиную долю всех передаваемых в аутсорсинг медуслуг получил Зыкин и его структуры.

Министр для бизнеса

Проект аутсорсинга кировской медицины курировала тогдашний министр здравоохранения региона Елена Утемова, которая пришла в Кировскую область вслед за губернатором Никитой Белых из соседнего Пермского края. С 2010 года она руководила отделом материально-ресурсного обеспечения здравоохранения, в 2012-м стала министром.

Елена Утемова © YouTube

Утемова проект с аутсорсингом медицины хвалила , уверяя, что от этого выиграли и врачи, и пациенты. Впрочем, о том, что в этой сфере почему-то кормится только один мультимиллионер, чиновница не упоминала.

Нет Белых — нет контрактов

После ареста Никиты Белых за взяточничество в 2016 году последовали увольнения членов его команды. Зыкин также стал терять контракты.

Бывший губернатор Кировской области Н. Белых. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Так, компания "Вяткаэкопит" (ВЭП), принадлежащая Зыкину, с 2012-го обеспечивала питанием кировские больницы. В 2016 году госконтракты для ВЭП в Кирове внезапно закрылись. Более того, Новомедянский психоневрологический интернат и Мурыгинский детский дом-интернат отказались от действующих контрактов и стали судиться с фирмой Зыкина.

Как выходцы из команды Белых штурмовали подмосковные регионы

Зыкин стал искать новые рынки. Причём за тысячу километров от штаб-квартиры в Кирове. Его компания "Здоровое питание" переключилась на госконтракты с больницами Владимирской области, начав готовить еду для них.

Бывший заместитель Белых Дмитрий Матвеев и экс-министр здравоохранения Елена Утемова из Кирова перебрались в Подмосковье. Первый — в кресло главы регионального Минздрава, другая — его замом.

Примечательно, что после исхода команды Белых из Кирова компания "Вяткаэкопит" два года не могла получить ни единого госконтракта. В 2019-м фирма неожиданно объявилась во Владимирской области, где сразу же стала монополистом, фактически захватив рынок больничного питания. ВЭП только за год получила из казны 410 миллионов рублей. 2020-й год стал не менее щедрым: компания Зыкина взяла на 200 млн рублей заказов от учреждений здравоохранения Владимирской области.

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

На волне успеха "Вяткуэкопит" даже переименовали во "Владимирэкопит", о работе компании во владимирских изданиях появилось несколько положительных публикаций, похожих на рекламные, хотя таковых пометок в СМИ нет.

Сам Зыкин вышел из совладельцев компании, вероятно, чтобы связь с ним была незаметна. Теперь контрольным пакетом бизнеса владеет некая Щепина Екатерина Михайловна (ранее Зыкина). Судя по возрасту, это дочь бизнесмена.

По странному совпадению, с июля нынешнего года Департаментом здравоохранения Владимирской области руководит та самая Елена Утемова из команды Белых, которая курировала в том числе и проекты Зыкина. Теперь они снова работают вместе, поэтому не исключено, что контрактов у бизнесмена будет ещё больше.

По данным Лайфа, Утемова и сама была связана с медицинским бизнесом, входила в совет директоров городской аптеки № 68 в Кирове.

В 2019 году директор владимирской фирмы ВЭП Артём Плехов неожиданно возглавил кировский Комбинат продовольствия и социального питания, который обеспечивает питанием школьников и детсадовцев. Не исключено, что это сделано в интересах Зыкина. Решение о назначении Плехова принималось в администрации города, которой сегодня руководит его однофамилец.

Кто может стоять за мультимиллионером

Зыкин давно и тесно связан с людьми, которых называют реальными хозяевами Кировской области. Это Валерий Крепостнов и Константин Гозман. Первый вместе с Зыкиным имел общий фармбизнес "Межрегион медснаб". Они поставляли лекарства госучреждениям, например Минздраву и службе исполнения наказаний (ФСИН). Сейчас фирма ликвидирована.

Валерий Крепостнов. Фото © navigator-kirov.ru

У бизнесменов была ещё фирма "Социальная инициатива", занимавшаяся развлекательными мероприятиями. Крепостнов в разное время занимал кресло депутата Заксобрания и даже первого заместителя председателя Правительства Кировской области. У семьи в собственности — шесть квартир, пять земельных участков, три жилых дома и Mercedes-Benz.

Константин Гозман. Фото © navigator-kirov.ru

За Михаилом Зыкиным также может стоять Константин Гозман, депутат Заксобрания Кировской области и совладелец агрохолдинга "Дороничи", который занимается производством молочной продукции, мяса и зерна. Ежегодная выручка корпорации — почти 4 миллиарда рублей. В 2018 году Гозман заработал 194,7 миллиона рублей и задекларировал три земельных участка по 1,2 тысяч кв. м и дом. Личной машины у него нет.

Крепостнов одно время был гендиректором "Дороничей" и входил в совет директоров Красногорского агрокомбината, который также принадлежит семье Гозмана. Телефон компании Зыкина "Здоровое питание" совпадает с офисом "Мясного дворика", где Гозман является совладельцем. Артём Плехов, который руководил бизнесом Зыкина во Владимире, был председателем сельхозкооператива "Немский", который связан с корпорацией "Дороничи" Гозмана.

Как утверждал "Коммерсант", Константин Гозман является дальним родственником политика Леонида Яковлевича Гозмана. Того самого, который был советником Анатолия Чубайса, когда тот руководил президентской администрацией и занимал пост первого заместителя председателя Правительства России. Гозман работал и советником Егора Гайдара.

Кстати, Леонид Гозман вместе с Никитой Белых руководили либеральной партией "Союз правых сил". На съезде партии в 2005-м председателем политсовета избирали 29-летнего Никиту Белых, который тогда являлся вице-губернатором Пермской области, его заместителем — Леонида Гозмана.