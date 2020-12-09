Увольнение: какие требования работодателя можно и нужно игнорировать

В конце года, окрашенного пандемией коронавируса, многие россияне меняют работу. Кто-то это делает вынужденно, а кто-то принимает решение о переходе на новое место, потому что находит для себя интересные возможности. И во многих компаниях работники сталкиваются с одними и теми же незаконными требованиями, говорится в письме № 14-2/ООГ-14959 Минтруда.

Зачастую при увольнении от них требуют оформления (прохождения) обходного листа. Однако нормами трудового права такой документ не предусмотрен, это придумка работодателей, организованная для их удобства, подчёркивают чиновники. По мнению Минтруда, собирать подписи в "обходной лист" работник при увольнении не обязан.

Кроме того, нередко работодатель, для которого заявление об увольнении его работника стало "сюрпризом", заявляет, что тот должен отработать две недели. На самом деле такое утверждение работодателя — это неверная трактовка закона. В Трудовом кодексе РФ нет понятия "отработка", но согласно ч.1 ст. 80 ТК РФ работник обязан предупредить работодателя за две недели до даты расторжения трудовых отношений.

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И в эти недели может включаться нахождение работника на больничном, в отпуске и т.д. Кроме того, по соглашению сторон (ст. 77 ТК РФ) трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения. При этом надо иметь в виду, что в ряде случаев, предусмотренных законом, "отработка" вообще невозможна. Например, если работник осуществляет переезд на новое место жительства или прекращает работу по медицинским показаниям (такие данные должны быть документально подтверждены), либо в связи с выходом работника на пенсию, зачислением в учебное заведение на очную форму или призывом на срочную военную службу. Для временных и сезонных работников срок предупреждения работодателя сокращён до трёх дней (ст. ст. 292, 296 ТК РФ), а вот для руководителей организаций, наоборот, увеличен до одного месяца (ст. 280 ТК РФ).

И отработка "двух недель" или "месяца", пока работодатель не найдёт на место нового сотрудника, — это просто форма цивилизованного уважительного расставания, а вовсе не обязанность.

Что должен работодатель

Согласно законодательству при увольнении работника работодатель должен ему выплатить не только зарплату, но и ряд компенсаций.

Во-первых: за неиспользованный отпуск (ст. 127 ТК РФ). Независимо от причины увольнения у работника есть право на ежегодный оплачиваемый отпуск, и, если были отгуляны не все дни, это время должно быть компенсировано материально. Данные об этом должны быть отражены в расчётном листке, который выдаётся при увольнении. А выплата осуществляется вместе с зарплатой.

Во-вторых: если работника уволили по не зависящим от него причинам, он имеет право на выходное пособие (ст. 178 ТК РФ). При сокращении или ликвидации организации работнику должны выплатить средний заработок не менее чем за месяц (и ещё один — на время поиска работы, но всего не более чем за два месяца); в других случаях — не менее чем за две недели. Деньги выдаются вместе с зарплатой.

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И ещё: пока работник не заключил новый трудовой договор, в течение месяца после увольнения он имеет право взять больничный лист за счёт бывшего работодателя, эта страховая выплата установлена законом от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ.

А если бывший работодатель задерживает любые выплаты, причитающиеся бывшему работнику, то у такого гражданина возникает право на компенсацию в размере 1/150 ставки ЦБ за каждый день просрочки и дополнительно — за моральный вред (ст. 236 ТК РФ). Однако отстаивать свои права, скорее всего, придётся через судебный иск.

Документальное оформление

Как указывает ведомство, прекращение трудовых отношений, урегулированных договором, должно осуществляться в соответствии с нормами, предусмотренными ст. 84.1 Трудового кодекса России (ТК РФ). То есть работник должен быть ознакомлен с приказом (распоряжением) работодателя о расторжении трудовых отношений. Кроме того, в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ и произвести с ним полный расчёт.

Также работнику на руки без отдельного заявления выдаётся набор документов, в которые входят: расчётный листок (обязанность работодателя предусмотрена ч. 1 ст. 136 ТК РФ); справка о сумме заработка за два календарных года, которые предшествовали году увольнения (такое требование содержится в Приказе Минтруда России от 30.04.2013 № 182н); выписка из формы СЗВ-М (этот документ подтверждает страховой стаж, обязанность предоставлять его установлена в Постановлении Правления Пенсионного фонда РФ от 01.02.2016 № 83п); выписка из формы СЗВ-СТАЖ (с указанием выплат).

Для тех, кто работает по договорам гражданско-правового характера, дополнительно представляются: выписка из раздела 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах" (форма отражает доходы работника и взносы, перечисленные с его доходов, за последние три месяца отчётного периода, в котором уволился работник, то есть с начала квартала по день увольнения).

При этом по письменному заявлению работника работодатель обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов: 2-НДФЛ (пункт 3 статья 230 НК РФ); приказа о приёме на работу; приказов о переводах на другую работу и приказа об увольнении.