Эверест оказался выше, чем предполагалось

Заново измерить его решили после мощнейшего землетрясения в Непале.

Высота Эвереста теперь официально составляет 8848,86 метра. По сравнению с прошлым показателем, гора "выросла" на 86 сантиметров. Такие данные исследования учёных из Китая и Непала приводит Синьхуа.

Так как гора расположена на границе Непала и Тибетского автономного района Китая, власти двух стран решили провести совместное исследование. В мае 2019 года первыми вершины достигли непальские геодезисты. Их китайские коллеги смогли подняться на Эверест лишь в мае нынешнего года. Объединив полученные данные, учёные пришли к однозначному выводу, что высота горы увеличилась, а не уменьшилась, как считалось ранее.