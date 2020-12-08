Эверест оказался выше, чем предполагалось
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Заново измерить его решили после мощнейшего землетрясения в Непале.
Высота Эвереста теперь официально составляет 8848,86 метра. По сравнению с прошлым показателем, гора "выросла" на 86 сантиметров. Такие данные исследования учёных из Китая и Непала приводит Синьхуа.
Так как гора расположена на границе Непала и Тибетского автономного района Китая, власти двух стран решили провести совместное исследование. В мае 2019 года первыми вершины достигли непальские геодезисты. Их китайские коллеги смогли подняться на Эверест лишь в мае нынешнего года. Объединив полученные данные, учёные пришли к однозначному выводу, что высота горы увеличилась, а не уменьшилась, как считалось ранее.
Напомним, в 2015 году в Непале прошла серия мощных землетрясений магнитудой до 7,8 балла. В результате стихийного бедствия погибло восемь тысяч человек. Учёные предположили, что из-за природного катаклизма Эверест мог стать ниже, поэтому потребовалось заново измерить высоту горной вершины.