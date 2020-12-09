Крымская роскошь: затратная жизнь вынудила Ротару вернуться в Россию на заработки

Судя по всему, известная певица София Ротару приехала в Москву не только на "Песню года", но и попытать счастья на предновогодних корпоративах и частных вечеринках. На несколько месяцев ей пришлось забыть про выступления из-за закрытых границ. По словам концертного директора Ротару Сергея Лаврова, певица недосчиталась более 40 млн рублей за время пандемии. Ранее одно её выступление оценивалось в € 100 000. Звезде нужны деньги, чтобы содержать особняки, квартиры и замороженный отель.

В 2018-м Ротару отказалась от выступления на "Песне года", в которой участвовала с 1973 года, объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием "провоцировать радикально настроенных соотечественников". Теперь позиция Ротару по ситуации в Донбассе не помешала ей приехать в Москву.

Отдохни у Ротару

50-летний сын певицы Руслан Евдокименко со своей супругой владеют бутик-отелем "Вилла София" в Ялте. Это роскошный трёхэтажный особняк на набережной, в так называемом Новом городе.

Прежде это был памятник архитектуры 90-х годов XIX века "Купальни Роффе", созданный архитектором Красновым (автором Ливадийского дворца). Когда-то там любил бывать писатель Антон Чехов. Семья Ротару купила здание в 90-х и устроила там студию звукозаписи, затем его превратили в роскошную гостиницу, названную в честь певицы "Вилла София". На сайте отеля подчёркивается, что он является одним из самых элегантных в Ялте.

Здание с колоннами и барельефом утопает в южной растительности. На воротах при входе надписи арабской вязью, холл в марокканском стиле с лепниной. Внутри — номера с огромными светлыми спальнями, балконами с видом на Чёрное море. Семья певицы не мелочится: стоимость номера за ночь достигает 82 тысяч рублей.

Ранее на сына артистки Руслана Евдокименко и его жену Светлану была зарегистрирована украинская фирма ПП "ВIЛЛА СОФIЯ", которая и управляла отелем. После присоединения Крыма к России сын открыл российскую компанию. Украинская фирма ещё жива, хотя семья Ротару с 2013 года налогов по ней не платит.

Ранее сын певицы говорил, что мать не собирается получать российское гражданство, хотя и часто бывает в Крыму. Про себя он сказал, что считает себя украинцем и тоже откажется от российского гражданства и готов только оформить вид на жительство.

Но, судя по всему, мужчина всё же оформил гражданство РФ. Такую версию выдвинул продюсер Андрей Разин, ранее работавший советником мэра Ялты. Это похоже на правду. Поскольку помимо российской фирмы "Вилла София" Евдокименко оформил в Крыму ещё и ИП и встал на учёт у налоговиков и в Пенсионном фонде. Вряд ли он мог это сделать, не имея российского гражданства.







Отель "Вилла София" закрылся с первой волной коронавируса и до сих пор не работает. Официальной причиной закрытия называют реновацию. Однако не исключено, что заведение с дорогим ценником просто разорилось.

Ротару с родственниками. Фото © liveinternet.ru

Инспекторы МЧС ранее находили в отеле нарушения требований пожарной безопасности. Так, Госпожнадзор отмечал, что не все номера оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, а пути эвакуации загромождены мебелью.

Домик с видом на Чёрное море

У Ротару под Ялтой есть особняк, который проектировал сын артистки. Трёхэтажный дом на 400 квадратных метров, построенный из природного камня, расположился на горном склоне посёлка Никита, вблизи Никитского ботанического сада, работающего с начала XIX века. На территории — гараж, беседка и бассейн.

В этом поместье певица жила с семьёй, здесь она праздновала свои дни рождения, на которые приглашали даже руководителей Украины Леонида Кучму, Виктора Ющенко и Виктора Януковича.

Трудно сказать, в какую сумму семье Ротару обошлось строительство этого коттеджа. В открытых источниках фигурирует цифра в $1 млн. Сейчас дом Ротару, судя по похожим предложениям на ЦИАН в этих местах, может стоить около 50 млн рублей. Аренда такого особняка обойдётся примерно в 15–20 тысяч рублей в сутки.

Дом Ротару формально принадлежит её сыну Руслану Евдокименко. Об этом свидетельствуют данные базы ЕГРЮЛ. Интересно, что бизнесмен зарегистрировал права на коттедж только в мае 2020 года, хотя он построен давно. Не исключено, что это предпродажные формальности.

В пользу этой версии говорит тот факт, что семья Ротару уже несколько лет не приезжает туда. Об этом в октябре 2020-го рассказывал один из жителей посёлка Никита Александр. По его словам, в доме появляется только прислуга, которая следит за порядком и чистотой. Пару лет назад особняк артистки якобы даже обокрали неизвестные, вынесли из коттеджа ценности на шесть миллионов рублей.

Ещё у певицы в Ялте есть квартира в девятиэтажке на улице Гоголя, 1984 года постройки. 170 квадратных метров площади с роскошной отделкой. В августе квартиру выставили на продажу за 24 миллиона рублей. Жильём артистки торгует агентство недвижимости "Статус". Квартиру также пытаются продать на ЦИАНе. Но пока не берут. В том же доме можно найти квартиру в несколько раз дешевле. Судя по всему, риелторы сделали наценку за имя звёздной хозяйки.

Земля для народной артистки

Ещё в конце нулевых в крымском правительстве решили, что народная артистка Украины Ротару обделена вниманием государства. Чиновники передали ей в аренду почти на полсотни лет 14 соток земли на Южном берегу Крыма для индивидуального дачного строительства.

Это решение утвердили правительственным постановлением на заседании Совета министров. Речь шла об участке на территории Национального института виноградарства и виноделия "Магарач" Украинской академии аграрных наук. Певица планировала использовать участок для выращивания экологически чистых овощей и фруктов для своего ресторана при отеле "Вилла София" в центре Ялты.

В каком состоянии сейчас участок Ротару, неизвестно. В последние годы институт пытается через суд вернуть свои земли. Не исключено, что среди них есть и участок певицы.

Украинская мечта

На любимой Украине у Ротару и её семьи есть недвижимость. В Киеве у певицы большая квартира с дизайнерским оформлением. В двадцати километрах от столицы — загородный особняк в элитном районе Конча-Заспа. Это украинская Рублёвка. Трёхэтажный дом причудливой формы, с огромными окнами, внутри камин и теннисный корт. Коттедж окружён рвом по периметру, вокруг сосны. Участок утопает в цветах. Фотографии усадьбы певица опубликовала в своём инстаграме.

На территории также есть дом для гостей. Особняк окружён бетонным забором с видеокамерами. По оценкам прессы, поместье Ротару может стоить больше $1 миллиона.

По стопам примадонны

Племянница Ротару, 30-летняя София Хлябич, училась в Великобритании — в Кингстонском университете Лондона на дизайнера. Сейчас на Украине она известна как певица под псевдонимом Sonya Kay. В августе 2018-го девушка зарегистрировалась на Украине как индивидуальный предприниматель, но меньше чем через год закрыла ИП.

В июне 2020 года она сыграла свадьбу с хоккеистом из Херсона Олегом Петровым. Семьи молодожёнов потратили на торжество $100 тысяч.

Внук Ротару, названный в честь её мужа Анатолием, тоже обучался в Лондоне по направлению "Фотография и кинематограф". Он публикует снимки из разных уголков мира, например из модного района Нью-Йорка Сохо с дизайнерскими бутиками, элитными сетевыми магазинами и картинными галереями, или из художественной галереи и музея Келвингроув в Шотландии.

Евдокименко-младшего знают не только как фотографа, но и как диджея, и как автора музыкальных треков под псевдонимом SHMN.