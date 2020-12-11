Заброшенное чудо. Почему место силы святой Матроны превратилось в руины?

Матрона Московская сегодня одна из самых почитаемых святых в православии. Почти в каждом храме есть её икона или даже частица мощей. Более того, почти в каждом российском городе есть церковь или часовня блаженной старицы. Они строятся в местах, связанных с Матроной, но чаще всего там, где матушка никогда не бывала. Поэтому особенно удивительно, что на святом намоленном месте, где провидица приняла и исцелила больше всего людей и где она отошла в мир иной, сегодня развалины. Но ведь действительно к пустому колодцу народ не пойдёт, вот и ходят люди к груде кирпичей и оставляют цветы у покосившегося забора.

Будущая святая родилась в деревне Себино, что под Тулой. Сегодня там мало что изменилось, разве что храм, где крестили Матронушку, выглядит лучше, чем сто лет назад. В Свято-Успенском храме до сих пор крестят в чудом сохранившейся купели — той самой, в которую опускали Матрону. Говорят, когда батюшка вынул её из воды, по всей церкви разлилось благодатное сияние. "Вот и человек Божий появился", — произнёс креститель более 130 лет назад (точная дата рождения Матронушки до сих пор неизвестна).

Восьмой столп России

Дальше были сплошные испытания. Девочка родилась болезненной, слепой, но уже с восьми лет о ней говорили как об удивительном ребёнке, который может исцелить любого прихожанина. Но в 17 лет у Матроны Никоновой отнялись ноги. Случилось это прямо в церкви. Она была к этому готова, объясняла волей Божией. Перестала ходить, но не перестали ходить к ней люди. Они отправлялись к ней за помощью, исцелением и чудом. Вскоре и Матронушка смогла путешествовать: дочь местного помещика часто брала её с собой в поездки по городам России. Так в 1899 году Матрона встретила будущего святого праведного Иоанна Кронштадтского. Говорят, тот сразу выделил девушку из толпы, назвал сменой себе и "восьмым столпом России".

Дальше — революция и скитания по местам, где были люди, не боявшиеся коммунистов. Из дома в дом Матрону переносили на руках, и в каждом она скромно занимала угол, который потом становился намоленным местом. Люди какими-то невообразимыми способами находили дорожку к блаженной, потому что она всегда давала им то, что они просили. Слепая, которая видела больше, чем любой из зрячих, и точно знала, кто и с чем к ней пришёл. Просила наклониться, накрывала голову платком и благословляла. Люди всегда уходили с облегчением. Иногда по 40 человек в день. Всех выслушает, всем даст совет или сразу исцелит, а по ночам она молилась. И так было да самой её смерти в 1952 году.

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Матрону хоронили на Даниловском кладбище. Народу собралось тьма. Да и потом людей не становилось меньше. Могила стала местом паломничества. Стали говорить о том, что на месте захоронения происходят чудеса. И всё это под носом у коммунистической власти. Гонения были и при жизни Матроны, но ничего нельзя было сделать. Придут к ней из НКВД, а она офицеру говорит, чтобы домой бежал, мол, беда у него, пожар. Тот возвращался в отдел бледный и отказывался идти арестовывать, потому как и правда еле успел спасти родных от страшной погибели.

Место силы

До следующего "места силы" прошло почти полвека. Во второй половине 90-х благодаря стараниям игуменьи Феофании мощи Матроны перенесли в Покровский монастырь, где они находятся и по сей день. Канонизировали блаженную в 1999 году. С тех пор она одна из самых почитаемых святых в России. В будни очередь к иконе и мощам нужно отстоять не менее двух часов. В выходные и праздники — по четыре-пять часов. В православные праздники — по шесть и более. От погоды длина очереди не зависит. Люди приходят с такими горестями или такой благодарностью, что их ни дождями, ни морозами не напугаешь.

Говоря о Матроне, я всегда вспоминаю выражение о том, что к пустому колодцу народ не ходит... В любое время к Матроне очередь. Попробуйте заставить людей стоять вот так — не за деньги, не с помощью рекламы. У вас это не получится Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Намоленные кирпичи

И всё-таки Матронушки людям не хватает. К месту, где она принимала людей в последние годы своей жизни, до сих пор ходят паломники, хотя оно даже не является воцерковленным. Там, где она родилась, — храм, а там, где умерла, — только цветы, которые приносят самые преданные почитатели. Сходня сегодня застраивается современными высотками, и скоро город просто "съест" святое место. Сейчас там покосившийся забор, старые вагончики, а на месте дома, где был уголок Матроны, — руины.

Курганная улица, дом 23. Он принадлежит, как выяснилось, родственникам известного актёра Евгения Весника, который умер в 2009 году. Его сын до сих пор уверен, что родился благодаря Матроне Московской. Мать Евгения в детстве заболела, у неё начали сохнуть рука и нога, женщина не могла даже читать. Врачи были бессильны, и тогда вмешалась бабушка. Она сделала так, что внучка попала к Матроне. Уже после второй встречи болезнь начала отступать.

"Город наступает"

Это был дом моего прадеда и его брата. Построили они его в 30-е годы. Причём владельцы дома — Демидовы и Федосовы — были родом из-под Тулы. И есть предположение, что они были выходцами из того самого села Себино, откуда родом Матрона. Однажды ночью без предупреждения и каких-либо предварительных договорённостей в дом постучали и внесли Матрону — на жительство. Семья прекрасно знала, кто это такая, и потеснилась, освободив для старицы самую большую комнату Евгений Весник — младший

Весник-младший точно знает место, где стояла кровать, на которой провела остаток жизни Матрона: "Там намоленные кирпичи из фундамента сгоревшего старого дома. Город наступает на эти места, люди строят в разных местах церкви и часовни святой Матроны, а место силы, можно сказать, сакральное место, напрямую связанное с ней, вот-вот навсегда исчезнет под натиском новой застройки".