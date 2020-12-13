Дорогие праздники. Во сколько обойдутся экономике новогодние каникулы

Новогодние каникулы продлятся 10 дней. На этот раз они пройдут в особом режиме из-за пандемии коронавируса. Сколько денег потеряет экономика на праздниках?

Годовой ВВП страны составляет 105 трлн рублей — с учётом падения экономики в 2020 году на 4%. Исходя из этих данных, можно предположить, что потери за праздничную неделю будут на уровне 2 трлн рублей.

— Но этот расчёт был бы в корне неверен. Во-первых, производство состоит лишь наполовину из промышленности, а наполовину — из услуг. Причём за последние годы сервисная экономика понемногу забирает долю у классических отраслей промышленности и сельского хозяйства. Скорее всего, за счёт пандемии доля сервиса в этом году может несколько уменьшиться. Во-вторых, необходимо учитывать потери бизнеса на праздниках из-за коронавируса, — рассказывает эксперт "БКС мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Таким образом, из оценки новогодних потерь нужно частично исключить сферу услуг. По словам Михаила Зельцера, снижение производственной активности обрабатывающих отраслей составляет примерно 20%. За счёт этого каникулы обойдутся экономике в 1,2–1,3 трлн рублей, или примерно в 1,2% от годового объёма ВВП.

— Один день отдыха стоит около 120–150 млрд рублей. Однако из-за ограничений работы ретейла, ресторанов и проведения массовых мероприятий потери бюджета будут более существенными. Обычно по сравнению со среднегодовыми показателями объём ретейла в декабре увеличивается на 25%, а затем снижается в январе. Кроме того, традиционно на каникулах растут междугородние и международные перелёты. Но в этом году предложение существенно сократилось. Объёмы туристических перевозок также просядут по отношению к прошлому году, — объясняет директор по стратегии ИК "ФинАМ" Ярослав Кабаков.

В праздники в стране не будет работать более половины организаций, а производительность труда снижается в среднем на 15–20%. Об этом рассказал преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Потери в основном будут связаны с простоем обрабатывающих производств, предприятий, добывающих полезные ископаемые, и тяжёлой промышленности.

— Пандемия коронавируса сказалась на благосостоянии жителей страны и их возможности делать новогодние подарки, оплачивать поездки и покупки. В целом стоимость реализованных продуктов и товаров упадёт ориентировочно на 30%. Снижение покупательной способности россиян также приведёт к дополнительному падению ВВП. По нашим оценкам, потери экономики в дни новогодних праздников в условиях пандемии составят приблизительно 1,2 триллиона рублей, что будет соответствовать 1,3% ВВП России, — пояснил Валерий Корнейчук.

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал считает, что потери могут быть ещё больше. Обычно период новогодних праздников обходится нашей стране примерно в 1 трлн рублей (менее 1% ВВП). Но в этом году, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию и связанные с ней карантинные ограничения на деятельность ряда отраслей, они могут составить более 1,5 трлн рублей. По мнению Павла Сигала, это связано с общим снижением доходов граждан, что отразится на потребительском спросе. Он считает, что обороты розничной торговли могут сократиться на 2–3% по сравнению с прошлым годом.

— Критичных изменений, способных серьёзно ухудшить экономическую ситуацию, не предвидится. Но можно будет наблюдать снижение потребительского спроса от 2 до 5% в зависимости от отрасли. В прошлом году один день отдыха обходился российской казне в 120–150 млрд рублей, то есть более триллиона рублей за все каникулы. В этот раз из-за сокращения налоговых поступлений к этой сумме может добавиться 300–450 млрд рублей, — подсчитал исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артём Тузов.