Генпрокурор Техаса потребовал признать недействительными итоги выборов президента США в четырёх штатах

Генпрокурор Техаса Кен Пэкстон подал иск в Верховный суд США с требованием признать недействительными итоги президентских выборов в четырёх штатах, где победу одержал Джо Байден. Об этом сообщает телеканал CNBC.

По его мнению, голосование в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане проходило с нарушениями конституции, так как власти "незаконно изменяли электоральное законодательство под предлогом пандемии коронавируса".

Однако Верховный суд не обязан принимать подобные иски к рассмотрению, отмечает СМИ.

Согласно предварительным данным, действующий президент США Дональд Трамп проиграл выборы, однако он всё ещё планирует остаться на второй срок.

— Посмотрим, какая будет следующая администрация, потому что мы выиграли в ключевых штатах и произошли ужасные вещи, — заявил Трамп на выступлении в Белом доме.

Политик выразил надежду на то, что следующей администрацией останется его окружение, так как "нельзя украсть голоса мошенничеством и обманом".

Ранее СМИ сообщали о планах Трампа подпортить инаугурацию Байдена своим эффектным уходом.