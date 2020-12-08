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Генпрокурор Техаса потребовал признать недействительными итоги выборов президента США в четырёх штатах

Действующий президент Трамп всё ещё надеется остаться во главе государства на второй срок.

8 декабря 2020, 23:39
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Frank Franklin II</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Frank Franklin II

Генпрокурор Техаса Кен Пэкстон подал иск в Верховный суд США с требованием признать недействительными итоги президентских выборов в четырёх штатах, где победу одержал Джо Байден. Об этом сообщает телеканал CNBC.

По его мнению, голосование в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане проходило с нарушениями конституции, так как власти "незаконно изменяли электоральное законодательство под предлогом пандемии коронавируса".

Однако Верховный суд не обязан принимать подобные иски к рассмотрению, отмечает СМИ.

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Представитель нынешней администрации заметил, что не считает республиканца "раздражённым президентом".

Согласно предварительным данным, действующий президент США Дональд Трамп проиграл выборы, однако он всё ещё планирует остаться на второй срок.

Посмотрим, какая будет следующая администрация, потому что мы выиграли в ключевых штатах и произошли ужасные вещи, — заявил Трамп на выступлении в Белом доме.

Политик выразил надежду на то, что следующей администрацией останется его окружение, так как "нельзя украсть голоса мошенничеством и обманом".

Ранее СМИ сообщали о планах Трампа подпортить инаугурацию Байдена своим эффектным уходом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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