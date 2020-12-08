Генпрокурор Техаса потребовал признать недействительными итоги выборов президента США в четырёх штатах
Действующий президент Трамп всё ещё надеется остаться во главе государства на второй срок.
Фото © ТАСС / AP Photo / Frank Franklin II
Генпрокурор Техаса Кен Пэкстон подал иск в Верховный суд США с требованием признать недействительными итоги президентских выборов в четырёх штатах, где победу одержал Джо Байден. Об этом сообщает телеканал CNBC.
По его мнению, голосование в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане проходило с нарушениями конституции, так как власти "незаконно изменяли электоральное законодательство под предлогом пандемии коронавируса".
Однако Верховный суд не обязан принимать подобные иски к рассмотрению, отмечает СМИ.
В Белом доме пообещали мирную передачу власти от Трампа к БайденуПредставитель нынешней администрации заметил, что не считает республиканца "раздражённым президентом".
Согласно предварительным данным, действующий президент США Дональд Трамп проиграл выборы, однако он всё ещё планирует остаться на второй срок.
— Посмотрим, какая будет следующая администрация, потому что мы выиграли в ключевых штатах и произошли ужасные вещи, — заявил Трамп на выступлении в Белом доме.
Политик выразил надежду на то, что следующей администрацией останется его окружение, так как "нельзя украсть голоса мошенничеством и обманом".
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