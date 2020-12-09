Воздушный змей поднял школьника на высоту 9 метров, пока толпа беспомощно кричала — видео падения

Обычная детская забава закончилась невесело в провинции Лампунг, Индонезия. Там возле школы дети собрались в учебный день, чтобы запустить несколько воздушных змеев. Видео с неудачным полётом попало в соцсети, набирая популярность. В ролике мальчик взмывает вместе со змеем в воздух на девять метров, а затем под полные ужаса крики и визг падает вниз, пишет Lad Bible.

Видео © Facebook / BimChannel

12-летнему мальчику, который впоследствии пострадал, никто не доверял игрушку. Он просто зацепился за хвост сам, желая поучаствовать, а затем вовремя не смог отпустить змея. Конструкция не была рассчитана на вес ребёнка, поэтому хвост оторвался, вместе с мальчиком рухнув вниз.

Фото © Facebook / BimChannel

Пострадавшего доставили в местную больницу, а затем перевезли в областную из-за сильных повреждений. Старший брат мальчика Асил рассказал, что тот сломал руки в шести местах и ему пришлось сделать две операции. Сейчас ребёнок восстанавливается под присмотром врачей.