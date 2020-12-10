Мать облила кипятком полуторагодовалую дочь и пошла заметать следы, оставив её умирать в агонии

В марте этого года женщина ворвалась в дом своих родителей c трупом дочери Грейси на руках. Краудер кричала: "Она мертва, мертва!". В попытках сохранить внучке жизнь старики повезли их в неотложку. Но спасти девочку не смогли — врачи лишь констатировали факт смерти. Тело малышки было покрыто глубокими ожогами на 65 процентов, поэтому медики тут же сообщили о произошедшем в полицию. Процесс раскрыл ужасные подробности смерти маленькой Грейси.

Фото © Facebook / Katie Crowder

Патологоанатомы выяснили, что малышку облили кипятком с ног до головы. Но, конечно, она умерла не сразу. По словам экспертов, после болевого шока Грейс, должно быть, истошно кричала на протяжении часа, пока её органы постепенно отказывали. Почему Краудер сразу не отвезла дочь к врачам? Она прибиралась.

Дело в том, что задержка была связана с тем, что Кэти Краудер заметала следы. Она прекрасно ​​знала, что сделала. Она убиралась! Наводила порядок и думала, как она будет всё объяснять Прокурор Салли Хоуз

Правда, никаких нормальных объяснений Краудер так и не сочинила. Полицейским женщина сказала, что нашла дочь, когда убрала беспорядок, который учинил её щенок. По её словам, девочка уже лежала лицом вниз в ванной рядом с ведром. Мало того, женщина заявила, что никогда бы не причинила вреда своей дочери.

Фото © Facebook / Katie Crowder

Но следствие словам женщина верить не спешило. В организме Краудер были обнаружены наркотики. Судя по концентрации, женщина приняла их примерно за час до смерти девочки. Приговор женщине вынесут позднее, пишет The Sun.