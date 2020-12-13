Наследники Хахалевой. Как люди из окружения скандальной судьи губят бизнес в Краснодаре

Краснодарские силовики начали проверку по заявлению местного предпринимателя, утверждающего, что его бизнес пытаются отнять приближённые скандально известной судьи Елены Хахалевой. Её лишили полномочий ещё летом, однако, как он считает, крепкие связи в судах и среди силовиков Кубани у неё остались.

По доверенности от мэра

В 2011 году бизнесмен Виталий Иваненко купил на севере Краснодара землю с одноэтажным зданием. Поначалу он наладил там производство детских площадок. Через пять лет этот район застроили домами, и цена на его участок резко выросла. Иваненко решил видоизменить бизнес: организовать рынок с павильонами, чтобы сдавать в аренду. Первоначального капитала у него не было, банковский кредит не дали, поэтому пришлось идти за деньгами в микрофинансовую компанию "Тополь". Условия кабальные: недвижимость в залог, 40% годовых и пени 1% в день при просрочке. Предприниматель согласился, выбора у него не было.

Краснодарский бизнесмен Виталий Иваненко. Фото © Личный архив Виталия Иваненко

— Я хотел запустить бизнес и рефинансировать кредит в нормальном банке. Директор "Тополя" Александр Борисюк убеждал, что всё пройдёт как по маслу! — рассказывает Лайфу Иваненко. — В 2017–2018 годах я взял займов на 31 миллион рублей. Платил вовремя, рынок окупался, арендаторы шли. Основное здание занял ретейлер "Светофор". Сбербанк был готов рефинансировать меня, о чём я и сообщил Борисюку в феврале 2019-го.

Однако юристы МФО огорошили его известием: рефинансирование невозможно, потому что Администрация Краснодара подала иск о сносе торгового центра и павильонов. Как оказалось, чиновники усмотрели самострой, якобы представляющий угрозу для жизни людей.

Бизнесмен утверждает, что никаких оснований для этого не было: вся разрешительная документация, включая техпаспорт, имелась. Надзорных проверок или стройэкспертиз не проводилось. А самое удивительное, что основное здание рынка в нулевых построила сама мэрия Краснодара. Тем не менее Арбитражный суд наложил обеспечительные меры. Приехали приставы и арестовали торговый центр с павильонами.

Те самые павильоны, которые построил Виталий Иваненко. Фото © Личный архив Виталия Иваненко

Судебная тяжба тянулась полтора года, всё это время рынок был закрыт. Долг "Тополю" стремительно рос и достиг 400 миллионов. По мнению бизнесмена, такую ситуацию создали искусственно.

— Считаю, мэрия и судьи умышленно затягивали процесс, чтобы пени по моим займам выросли до астрономических размеров. Мэр Евгений Первышов не мог не знать о ситуации, так как сам выписал доверенность на иск, — уверен Иваненко. — Летом 2020-го независимая экспертиза подтвердила надёжность торгового центра. Также суд признал, что мои павильоны в принципе не могут быть самовольными постройками, так как не являются недвижимостью. Только тогда арест сняли.

Мэр Краснодара Евгений Первышов. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Не успел Иваненко отбиться в судах от чиновников, как его завалил исками МК "Тополь". Бизнесмену грозит банкротство — его рынок, находящийся в залоге, могут отобрать и продать. Пока суды выносят решения в пользу кредитора, гендиректор микрофинансовой компании Александр Борисюк избегает комментариев.

— Мы действуем в рамках закона. На другие вопросы не отвечу. Добавить нечего, — ответил Лайфу Борисюк.

Микрофинансовая компания "Тополь" Фото © yandex.ru / maps

Дело вели бывшие подчинённые Хахалевой

Вскоре бизнесмен выяснил, что МФО была связана с семьёй скандально известной кубанской судьи Елены Хахалевой.

— Раньше "Тополем" владел Роберт Оникович Хахалев, её бывший муж. Ещё в прошлом году Елена Хахалева возглавляла коллегию по арбитражным делам и была зампредседателя президиума. Этим летом её уволили из-за скандалов. Удивительно, что иски "Тополя" против меня рассматривают районные судьи, которые были у неё в подчинении. Мне кажется, что у Хахалевых есть интерес к моему рынку, — рассказал Иваненко.

Роберт Хахалев — крупный фермер, заработавший, по собственному признанию, за последние пять лет 287 миллионов рублей. Как писали злые языки, на той самой скандальной свадьбе дочери Хахалевой он подарил молодожёнам роскошный кроссовер Bentley Bentayga, стоимость которого может доходить до 20 миллионов рублей.

Роберт Хахалев. Фото © elenahahaleva.org

Официального бизнеса в России у Роберта Хахалева сейчас нет. Меж тем, по оценкам журналистов, у него на подставные лица оформлено семь тысяч гектаров земли. Про Хахалева много чего рассказывают владельцы мелких фермерских хозяйств на Кубани. Впервые они обвинили его в рейдерских захватах ещё в 2009 году. С тех пор подобные жалобы на него не прекращаются. В 2017-м терпение фермеров лопнуло, они записали обращение на имя президента и пошли тракторным маршем на Москву. Так что версия Иваненко о том, что за его неприятностями якобы могут стоять Хахалевы, вполне жизнеспособна.

Судейская семья

Решения в пользу МК "Тополь" выносили, например, судьи Арсланг Хазиков и Георгий Ермолов. Первый когда-то работал силовиком и оказался в центре скандала. Так, сочинский экс-судья Дмитрий Новиков, которого подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями, утверждал, что Хазиков практиковал жёсткие допросы. Другой — сын высокопоставленного чиновника, служившего заммэра Краснодара и вице-губернатором Алтая. Три года назад Land Rover Георгия влетел в отечественную легковушку. Погибли двое. Виновник аварии скрылся. В итоге всё повернулось так, что ДТП якобы совершил водитель семьи Ермоловых, без разрешения взявший автомобиль. Продолжает носить судейскую мантию и сестра Елены Хахалевой — Наталья. Она была председателем состава арбитражных судей. Это её бывшие подчинённые арестовали рынок по иску администрации.

Сейчас адвокаты бизнесмена пытаются оспорить решения судов.

Наталья Хахалева. Фото © судьироссии.рф

Вот уже несколько месяцев как Елена Хахалева уволена. Причин могло найтись сколь угодно много: сомнения в подлинности диплома, подозрения в коррупции и связях с мафиози, свадьба дочери предположительной стоимостью два миллиона долларов. Но формально судью уволили за 128 прогулов без уважительной причины. Хотя бы этот факт говорит о её беспрецедентном влиянии на Кубани.