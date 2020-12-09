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Слова судьи матча ПСЖ — "Истанбул" расценили как непреднамеренный расизм

Организация "Футбол против расизма в Европе" высказала свой вердикт.

9 декабря 2020, 09:34

Фото © Официальный сайт ПСЖ

Инцидент, произошедший во время матча Лиги чемпионов УЕФА между ПСЖ и "Истанбулом", проанализировали в организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE). Слова румынского судьи интерпретировали как непреднамеренный расизм.

Этот инцидент показывает необходимость более качественной подготовки официальных лиц матча. Непреднамеренный расизм всё равно расизм. Если официальные лица не могут устанавливать стандарты своим поведением, на них нельзя положиться в борьбе с расизмом на поле или на трибунах, — цитирует РИА "Новости" заявление организации.

Напомним, встреча шестого тура ЛЧ ПСЖ — "Истанбул" не была доиграна после того, как футболисты турецкого клуба отказались выходить на поле из-за высказывания резервного арбитра в адрес темнокожего помощника тренера "Истанбула" Пьера Вебо. В УЕФА сообщили, что поединок будет доигран в среду с другой бригадой арбитров и будет проведено тщательное разбирательство данного инцидента.

Авторы
Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

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