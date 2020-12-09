Слова судьи матча ПСЖ — "Истанбул" расценили как непреднамеренный расизм

Инцидент, произошедший во время матча Лиги чемпионов УЕФА между ПСЖ и "Истанбулом", проанализировали в организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE). Слова румынского судьи интерпретировали как непреднамеренный расизм.

— Этот инцидент показывает необходимость более качественной подготовки официальных лиц матча. Непреднамеренный расизм всё равно расизм. Если официальные лица не могут устанавливать стандарты своим поведением, на них нельзя положиться в борьбе с расизмом на поле или на трибунах, — цитирует РИА "Новости" заявление организации.

Напомним, встреча шестого тура ЛЧ ПСЖ — "Истанбул" не была доиграна после того, как футболисты турецкого клуба отказались выходить на поле из-за высказывания резервного арбитра в адрес темнокожего помощника тренера "Истанбула" Пьера Вебо. В УЕФА сообщили, что поединок будет доигран в среду с другой бригадой арбитров и будет проведено тщательное разбирательство данного инцидента.