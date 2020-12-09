Месть за ухо? Соратники авторитета Лоту Гули ищут заказчика его убийства среди покалеченных врагов

После громкого убийства в Турции главы крупного мафиозного клана Надира Салифова (Лоту Гули) прошло уже почти четыре месяца. Убийцу авторитета поймали по горячим следам, но в криминальном мире до сих пор идут споры: кто именно его заказал? Под подозрение мафиози попал заклятый враг Гули — авторитет Рафик Масаллинский. И повод у него был — несколько лет назад люди Салифова отрезали ему ухо.

20 августа 2020 года в респектабельном отеле Alva Donna турецкого курорта Белек прогремели выстрелы. Незадолго до этого в номер к влиятельному в криминальном мире Надиру Салифову (Лоту Гули) пришёл некий 25-летний Хакан Зейналов, известный как Хан Ахмедлинский. По пути в номер он записал видео, которое отправил нескольким адресатам, будто отчитываясь за что-то.

После звуков выстрелов из номера охранники Гули ворвались внутрь и увидели своего босса убитым. Зейналов указал на открытое окно и сказал, что якобы стрелял снайпер. Воспользовавшись суматохой, он выбежал из отеля на улицу, где его поджидал подельник на машине. Далеко они не уехали — автомобиль задержали по горячим следам на трассе, ведущей в город Денизли.

© youtube.com / Haqqin az: Хан Ахмедлинский убегает от охраны

На первых допросах Зейналов сказал, что убил Гули из личной неприязни. Но ему никто не поверил, поскольку у авторитета было много могущественных врагов, готовых на всё, чтобы его убрать. В Турции Гули дружил с местным авторитетом Седатом Пекером, который пытался выяснить через свои каналы, в том числе и в тюрьме, где сидит Зейналов, кто стоит за убийством соратника.

Седат Пекер и Лоту Гули. Фото © mzk1.ru

Возможно, опасаясь за свою жизнь, Зейналов рассказал братве некоторые подробности подготовки убийства Лоту Гули. Сейчас у окружения авторитета появились веские доводы считать заказчиком расправы его лютого врага — Рафика Эйвазова (Масаллинского).

Если друг не вышел вдруг

Эйвазов родился в 1982 году в городке Масаллы — отсюда и его прозвище. В его роду были известные криминальные авторитеты, поэтому свой путь Рафик выбрал ещё в молодости. В 2011 году он примкнул к криминальному клану Надира Салифова и якобы даже собирал деньги в общак. Поначалу отношения у них были довольно ровными, но всё изменилось в 2012 году, когда Масаллинского заподозрили в тратах из общей кассы на личные нужды. С тех пор Эйвазов стал сближаться с оппонентом Гули — Ровшаном Джаниевым (Ровшан Ленкоранский). В то время противостояние между кланами Лоту Гули и Ровшана достигло апогея. В феврале 2013-го Эйвазов был коронован.

Рафик Масаллинский. Фото © mzk1.ru

Рафик Масаллинский должен был заслужить доверие новой криминальной семьи. В марте 2013-го его поймали с оружием и осудили на небольшой срок. В тюрьме Масаллинский активно начал интриговать против Гули, якобы с подачи других воров, однако не преуспел. А Салифов распространил по тюрьмам сообщение, в котором уничижительно отзывался о своём бывшем соратнике.

На свободе Масаллинский продолжил борьбу против Лоту Гули, опираясь на авторитет Ровшана Ленкоранского. Джаниева застрелили в Стамбуле в 2016 году, но Эйвазов остался в его клане.

Рафик Масаллинский делает намаз на могиле Ровшана Ленкоранского. Фото © Прайм Крайм

Ухом ответишь

Вскоре очередь дошла и до Масаллинского. В 2017 году люди из клана Лоту Гули заманили его на встречу в один из ресторанов Стамбула, где похитили и увезли в тихое место. Там законника жестоко избили и отрезали ему левое ухо. Видео экзекуции попало в Интернет.

Кадр из видео YouTube / События УрФО · Ura.ru

Масаллинский не оставил это просто так. В апреле того же года 42-летний Джабир Гасанов выходил из парадной своего дома на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, где его застрелил неизвестный. Он был одним из тех, кто участвовал в избиении Рафика в Стамбуле.

В сентябре того же года в Тбилиси убили Эльшана Мамедова, который был одним из самых жестоких киллеров Гули. Считалось, что он расправился с Ленкоранским. Именно Мамедов заманил Эйвазова в тот самый стамбульский ресторан.

"Операция Гули", или Месть — холодное блюдо

Эйвазов прекрасно понимал, кто стоит за его экзекуцией. Не исключено, что он решил жестоко отомстить. Но Лоту Гули славился своей осторожностью — подобраться к нему было довольно трудно. Возможно, авторитет смог договориться или подкупить своего земляка — Хана Ахмедлинского. И тот начал внедряться в окружение Гули.

Хан Ахмедлинский и Лоту Гули в море. Фото © Прайм Крайм

Ахмедлинский решал споры между бизнесменами, ссылаясь на Лоту Гули, принося авторитету его долю — сначала несколько десятков тысяч долларов, а затем и больше. Так Зейналов зарекомендовал себя полезным и вошёл в ближайшее окружение Гули. Это и позволило ему расправиться с авторитетом.

С момента убийства Лоту Гули прошлого уже почти четыре месяца, но о сегодняшнем местонахождении Рафика Масаллинского пока ничего не известно. Возможно, понимая, что за ним идёт охота, авторитет залёг на дно.