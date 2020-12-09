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В Нижнем Новгороде блогер разгромил алкогольный отдел, решив, что так он станет популярным — видео

Ради лайков блогеры готовы на всё, не страшась наказания.

9 декабря 2020, 12:10
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Видео © Instagram / alsahar.3

Александр Сахаров из Нижнего Новгорода не стал долго размышлять над тем, как ему раскрутить свой инстаграм, и выбрал неоригинальный деструктивный способ. Парень захватил в супермаркет футбольный мяч и на глазах у посетителей стал пинать его в полки с алкоголем, ухмыляясь на камеру.

Видео © Instagram / alsahar.3

Вскоре к хулигану подоспели охранники — и он прекратил свои бесчинства, пишет NN.ru. Однако похвастался своим "подвигом" у себя в аккаунте, заявив, что оплатил испорченный товар.

Фото © Instagram / alsahar.3, VK / Александр Сахаров

Фото © Instagram / alsahar.3, VK / Александр Сахаров

В соцсетях на блогера обрушилась волна критики. Пользователи назвали поступок блогера глупым и заслуживающим наказания. Впрочем, после любитель хайпа с довольным лицом признался, что ему пришла повестка в суд.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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