В Нижнем Новгороде блогер разгромил алкогольный отдел, решив, что так он станет популярным — видео

Александр Сахаров из Нижнего Новгорода не стал долго размышлять над тем, как ему раскрутить свой инстаграм, и выбрал неоригинальный деструктивный способ. Парень захватил в супермаркет футбольный мяч и на глазах у посетителей стал пинать его в полки с алкоголем, ухмыляясь на камеру.