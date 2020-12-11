"Хорошая вакцина? Прививайте!" Как в СССР победили полиомиелит

В обстановке эпидемии нужно было действовать быстро. И не всегда по правилам.

Полиомиелит — это вирус, который поражает спинной мозг. Эта жизненно важная часть нервной системы передаёт сигналы от головного мозга туда, куда нужно. Благодаря этому происходит, по сути, всё, что мы делаем: дыхание, движения. Всё. Если в спинном мозге погибнет примерно четверть нервных клеток, человек уже не сможет нормально передвигаться. Больше половины убитых нейронов — это паралич. Кости не растут, суставы деформируются, мышцы атрофируются. В основном вирус поражает детей, но не застрахованы и взрослые.

Как свидетельствует история, эту страшную болезнь наблюдал ещё Гиппократ. А вот то, что это инфекция, удалось установить лишь в начале XX столетия. С тех пор ещё несколько десятков лет вирус распространялся в угрожающих масштабах. В Советском Союзе сильнее всех страдали Эстония, Литва, Украина, Белоруссия, Молдавия, Казахстан и другие республики Средней Азии, высокая заболеваемость была в Сибири. Пик пришёлся на 1958 год — тогда в стране выявили 22 с лишним тысячи новых случаев.

К тому моменту лучшие вирусологи всего мира работали над созданием вакцины.

Франклин Рузвельт. Фото © CORBIS / Corbis via Getty Images

Не все знают, что Франклин Рузвельт был человеком, которому инвалидная коляска не помешала занять президентское кресло. Он всеми силами способствовал созданию реабилитационных центров для больных полиомиелитом и всевозможным медицинским разработкам в этой области. Во многом благодаря этому уже с середины 50-х американских детей прививали убитым, то есть инактивированным вирусом полиомиелита. Это была разработка Джонаса Солка. Его имя навсегда вписано в историю медицины, Америка благодарит его как спасителя нации. Испытания показали, что вакцина даёт хороший иммунитет, и страна возликовала.

Но вскоре случилась ужасная вещь. Дело в том, что производить препарат было поручено нескольким разным фармкомпаниям. И вот с одной из них — она называлась Cutter Laboratories — случилась беда. По какой-то причине оказалось, что у них вирус в вакцине не убитый, а вполне живой. Притом медики увидели это во время испытаний на животных и помчались докладывать в Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний. Но там не придали этому значения. В результате у 40 тысяч привитых детей развился полиомиелит. По разным данным, пять или даже десять из них умерли и десятки (если не сотни) парализовало.

В свете такого развития событий становится понятно, почему в США не захотели применить ещё одну вакцину, которую там создал вирусолог Альберт Сейбин. Кстати говоря, уроженец Гродненской губернии, то есть Российской империи. Так вот, его вакцина была живая. Фокус в том, что это непатогенный штамм, но антитела он создаёт самые подходящие против "дикого", патогенного полиомиелита. И притом что интересно: "заражённый" этим неболезнетворным вирусом ребёнок может в песочнице благополучно передать его другим детям, но с этими ребятами ничего плохого не происходит, а, наоборот, они таким образом тоже получают "прививку".

Вирусолог Альберт Сейбин. Фото © Jewish.ru

Но в Штатах решили воздержаться: мол, с Cutter разобрались, а в целом вакцина Солка прекрасная и хватит с нас её. На самом деле она действительно спасла очень многих, и всё-таки её эффективность оказалась не 100-процентной. А точнее, она помогала приблизительно в 60% случаев. Поэтому выглядит всё же странным то, что от прививки Сейбина наотрез отказались. Впрочем, есть мнение, что тут сработала коммерческая жилка: вакцину продавали по пять долларов за дозу, а у Сейбина получалось намного дешевле, а через песочницу — так вообще бесплатно.

Так что полезный вирус мог бы так и остаться забытым. Страшно представить, что бы тогда было с целыми поколениями и советских детей, и детей во многих других странах. Но в этот момент, в самый разгар эпидемии, в Соединённые Штаты из СССР прилетают выдающиеся вирусологи Михаил Чумаков, Марина Ворошилова и Анатолий Смородинцев. Они встретились с Сейбиным и увезли домой целый чемодан доз.

Эти люди, вероятно, как никто в стране понимали, что у них в руках. Они установили, что это совершенно потрясающий препарат, и не сомневались в его эффективности. Но в науке словам не верят. Нужны клинические испытания. В данном случае на детях. А на чьих же детях вирусологи испытывают вакцины? На своих, конечно! Пожалуй, уже одно это может служить лучшим доказательством того, что они предложили стоящий препарат. Член-корреспондент РАН Пётр Михайлович Чумаков, который сейчас заведует лабораторией в Институте молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, рассказывал, что ему на тот момент было 9 лет.

Мы как бы выстроились в шеренгу, каждому из нас родители положили в рот по кусочку сахара с ослабленным вирусом полиомиелита. Это была одна из первых вакцин против страшной болезни. Я ел её из рук своей матери Пётр Чумаков Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта

Результаты были великолепные: самочувствие не ухудшилось, а иммунитет появился. Но даже этого оказалось недостаточно для советского Минздрава. Там вопрошали: а почему же американцы эту вакцину не захотели? Это была патовая ситуация. Вирус калечит детей по всей стране, народ в ужасе, а Минздрав терзают смутные сомнения. Что делать?

Основатель Института полиомиелита Михаил Петрович Чумаков с супругой — вирусологом Мариной Константиновной Ворошиловой и детьми. Фото © Биомолекула

Хорошо, что медицину в правительстве тогда курировал Анастас Микоян. Он принял проблему близко к сердцу — у него у самого росли внуки. Именно по указанию Микояна в стране создали Институт изучения полиомиелита, а его главой назначили Михаила Чумакова. И вот однажды Михаил Петрович в очередной раз приходит в министерство в попытке добиться разрешения на вакцинацию и понимает, что ничего не получится. И вдруг — исторический, удобный момент: министра нет на месте, секретарша куда-то вышла. В полном отчаянии Чумаков заходит в кабинет и снимает трубку "вертушки" для связи с Кремлём. И на том конце провода Анастас Иванович спрашивает: "Михаил Петрович, это хорошая вакцина?" — "Да!" — отвечает Михаил Петрович. — "Прививайте!"

После этого вакцину Сейбина без санкции Минздрава СССР срочно повезли в Эстонию, а потом и во все прочие республики. За полтора года эпидемия была побеждена. Привили более 100 миллионов человек — это около 80% населения. Люди поколения 50–60-х помнят, что вакцину от полиомиелита когда-то давали в виде конфеты. Антиполиодраже выпускала кондитерская фабрика имени Марата. Это был идеальный способ доставить живой безвредный вирус в кишечник в целости и сохранности.

Успех был настолько очевидным, что идею Сейбина наконец признали в США и тоже начали использовать живую вакцину. И вот ещё исторический факт: в Японии вакцин Солка не хватало, плюс они (как уже выше упоминалось) не всегда помогали, и народ умолял прислать им советские прививки. Но по правилам всю эту процедуру импорта нужно было оформлять два года. И тогда люди вышли на забастовки. Они добились своего: Япония и СССР договорились об экстренном ввозе вакцин. Об этом в 1988 году был снят фильм "Шаг" Александра Митты. Такой же эпохальный, как и "Экипаж". Особенно ярко там показано, как чиновники боялись ответственности. Боялись сделать шаг.