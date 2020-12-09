Сделка с максимальной выгодой. Какую квартиру лучше купить для сдачи в аренду

Сейчас многие покупатели рассматривают квартиру как инвестицию — приобретают жильё и сдают в аренду. Лайф выяснил, в какую недвижимость лучше вложить деньги и как получить максимальный доход.

Центр или окраина? Где лучше купить квартиру для аренды

Традиционно самым высоким спросом у арендаторов пользуются дешёвые квартиры на окраине, но рядом с метро. Такое жильё никогда не будет простаивать.

— Лучше покупать квартиру в районах, где развивается транспортная инфраструктура. В Москве и Подмосковье для многих арендаторов важна пешая доступность беспробочного транспорта (станций метро, МЦК или МЦД). Это один из главных критериев выбора. Но тут есть нюансы. Например, в таких местах квартиры быстрее дорожают, — рассказала заместитель директора департамента аренды квартир агентства "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова.

По её словам, продавцы недвижимости, рядом с которой будет располагаться новая платформа, начинают увеличивать цену. В среднем жильё дорожает на 7–10% сразу после появления информации о строительстве объекта — года за два до его реального ввода в эксплуатацию. Примерно на 10–15% дорожает недвижимость после открытия станции.

Однако, уточнила Оксана Полякова, речь идёт о квартирах, расположенных в 5–10 минутах ходьбы от платформ. Что же касается жилья, которое находится дальше, то цена на него может вообще не измениться.

Кстати, не стоит обходить вниманием и загородную недвижимость. Хороший доход с аренды могут приносить не только квартиры в мегаполисах.

— В нынешних реалиях пандемии особым спросом пользуется недвижимость за пределами крупных городов. Причём снимают её не только на долгий срок. Сравнивая предыдущие две недели с аналогичным периодом прошлого года, мы заметили, что спрос на посуточную аренду загородных объектов в Московской области увеличился на 46%, а интерес к квартирам в Москве, напротив, снизился на 15%. При этом самый большой интерес к туристической аренде жилья за городом был замечен в Татарстане, Челябинской области и Башкортостане, а квартир — в Екатеринбурге, Новосибирске и Махачкале, — пояснил руководитель направления краткосрочной аренды сервиса "Авито недвижимость" Артём Кромочкин.

Если говорить про пригород, то там большим спросом у арендаторов пользуются частные дома, а не квартиры. На жильё в многоэтажках не распространяется ажиотажный спрос, связанный с последствиями пандемии. Плюс квартиру за городом придётся сдавать гораздо дешевле. Цены могут быть на 30–50% ниже.

— При этом цена отделки, к примеру, почти не изменится. Поэтому и окупаться такой объект будет намного дольше, — обратила внимание заместитель генерального директора fee-девелоперской компании "Kaskad недвижимость" Ольга Магилина.

Выгоднее всего вкладывать деньги в студии, а также в одно- и двухкомнатные апартаменты, расположенные в пешей доступности от метро. Такое мнение высказал коммерческий директор ГК "РКС Девелопмент" Александр Коваленко. Если говорить про столичный регион, то, по его мнению, лучше покупать жильё в Новой Москве либо Подмосковье рядом с метро и станциями МЦД. Цены на эти квартиры значительно ниже, чем в Москве, а транспортная доступность, если пользоваться общественным транспортом, такая же. Если найти подобный вариант, то стоимость аренды жилья может быть сравнима с ценами внутри МКАД.

Вторичное жильё или новостройка? Какие квартиры больше подходят для аренды

Жильё в новостройках изначально требует денег на ремонт. Если, конечно, квартира не сдаётся с готовой отделкой. Кроме того, поясняет Оксана Полякова, в течение трёх лет после ввода дома в эксплуатацию объект считается новостройкой, квартиры в нём сдаются со скидкой до 15%. Это может быть связано с определёнными неудобствами для арендаторов. Например, придётся слушать постоянный шум ремонта от соседей.

— Если вы решили купить квартиру для сдачи в аренду, выгоднее рассматривать варианты на вторичном рынке. Предпочтение следует отдавать ухоженному жилью в современных домах. Тогда вам не придётся вкладывать деньги в косметический ремонт, коммуникации должны быть в хорошем состоянии, — подтверждает Оксана Полякова.

Ипотека за счёт аренды. Стоит ли покупать квартиру в кредит

Цены на квартиры растут, а ставки по кредитам падают. В такой ситуации всё больше покупателей задумываются, а не взять ли жильё в ипотеку. Квартиру можно сдавать, а полученные деньги отправлять на погашение кредита. По словам Оксаны Поляковой, тут следует учесть, что чаще всего арендная плата не покрывает ежемесячный платёж по ипотеке. Она помогает погасить его лишь частично. К тому же у собственника появятся и дополнительные траты — ежемесячные расходы на содержание квартиры и налог с дохода от найма.

Взять ипотеку сейчас имеет смысл тем покупателям, кому жильё пока не нужно, но потребуется в будущем. Например, такой вариант нередко используют для решения квартирного вопроса в перспективе — "на вырост детям".

— Вообще, как инвестиция, недвижимость — это один из худших вариантов. Даже если квартира куплена без ипотеки. Люди забывают про инфляцию, амортизацию, расходы на ЖКХ, налог, необходимость косметического ремонта после каждого арендатора. Если всё же рассматривать вложения в недвижимость, то лучше расширить поиск. Крайне странно, что ищут обычно именно жилую недвижимость. Коммерческая приносит в два-три раза больше денег и не требует ремонта. Его всегда делает арендатор, — отметил эксперт рынка недвижимости "Академии управления финансами и инвестициями" Алексей Кричевский.

Посуточно или на длительный срок. Как лучше сдавать квартиру

В плане доходности краткосрочная аренда становится более привлекательной. Отчасти это связано с повышением интереса к внутреннему туризму из-за пандемии коронавируса. К тому же путешественники стали избегать многолюдных отелей в пользу отдельного жилья. По словам Артёма Кромочкина, если сдавать квартиру посуточно, то сейчас можно получить прибыль в два-три раза больше, чем от долгосрочной аренды.

— Правда, здесь большое значение имеет состояние квартиры. Ценятся современный дизайн, продуманная планировка и красивые интерьеры — то, что позволяет выделить жильё из всего многообразия однотипных предложений. Самые ликвидные объекты — студии и однокомнатные квартиры. Они традиционно пользуются спросом у туристов и сотрудников в командировках, — говорит Артём Кромочкин.

По его словам, для краткосрочной аренды желательно выбирать студии с высокими потолками. Это позволяет разделить квартиру на два уровня. Второй может использоваться под спальню, а первый — под кухню и пространство для отдыха. В таком случае жильё можно сдать дороже.

Также очень важно и место расположения квартиры. Если для сдачи на длительный срок хорошо подходит недорогое жильё на окраине, то для посуточной лучше выбирать дома рядом с туристическим центром города.

— Долгосрочная аренда приносит в лучшем случае не более 4–5% годовых. Если же сдавать квартиру посуточно, то это требует времени от хозяина, так как придётся заниматься вопросами заселения жильцов. Как вариант — можно найти управляющую компанию, которая поможет получить большую арендую доходность — 7–8% годовых, — резюмировал управляющий партнёр компании RRG Денис Колокольников.