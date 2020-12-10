Как не потерять квартиру из-за ошибок Росреестра

С октября 2020 года по всей стране заработала Федеральная государственная информационная система "Единый государственный реестр недвижимости" (ФГИС ЕГРН), которая объединила данные Государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав (ЕГРП). Цель и идея этой системы правильная — упорядочить разные базы данных и сделать возможным для любого жителя России получить достаточную информацию о любом объекте недвижимости в любом регионе. Но, к сожалению, некоторым россиянам внедрение нового сервиса принесло проблемы. В том, как поступить в случае возникновения коллизий, чтобы избежать возможных серьёзных проблем со своей недвижимостью, разбирался Лайф.

Документы есть, но "в собственниках не значится"

Марина Сергеевна вышла на пенсию в 2019 году, а с началом коронакризиса решила продать свою двушку на западе Москвы и переехать поближе к дочери — в Зеленоград.

Риелтор быстро подобрал для женщины вариант новой квартиры и нашёл покупателей на старую. В день сделки все собрались у нотариуса — Марина Сергеевна настояла, чтобы все документы были заверены у него.

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И тут нотариус сообщил ей, что сделку он удостоверить не может в связи с тем, что в выписке из ЕГРН по квартире Марины Сергеевны вообще нет данных о собственниках. Следовательно, возникают сомнения, что она является единоличным собственником той недвижимости, которую продаёт. Женщина тут же предъявила имеющиеся у неё документы, в том числе свидетельство о праве собственности на продаваемую квартиру, но нотариус в ответ только развёл руками и сказал, что не оспаривает юридическое значение представленных Мариной Сергеевной документов, но сделку удостоверять не будет, а ей советует урегулировать вопрос с оформлением права собственности в Росреестре.

Марина Сергеевна была возмущена и поначалу следовать совету нотариуса не хотела. "У меня всегда все документы были в порядке", — говорила москвичка. Но риелтор убедил её, что ситуацию всё равно прояснить надо, и дама подала заявление в Росреестр, в котором указала свои претензии. К заявлению женщина приложила копии правоустанавливающих документов на квартиру.

Примерно через две недели москвичка получила ответ, что по её объекту недвижимости (квартире) в базе ФГИС ЕГРН числятся два разных учётных номера — ошибка возникла из-за сбоя системы. Теперь, после проведённой проверки, за квартирой Марины Сергеевны оставят номер с указанием её в качестве собственника.

Пенсионерка, имея на руках ответ Росреестра и все прочие необходимые документы, продала свою квартиру и купила новую в Зеленограде.

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Как впоследствии оказалось, Марина Сергеевна вовремя отправила своё заявление в Росреестр, так как её недвижимость была в списке муниципалитета на предмет проверки бесхозного имущества для обращения его в государственную собственность.

— К сожалению, история Марины Сергеевны не является уникальным случаем, — рассказал член Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин. — В новом сервисе Росреестра встречаются объекты с двумя или даже тремя разными номерами. Такие ошибки бывали и раньше, но они периодически исправлялись самими специалистами Государственного кадастра или Росреестра. Существовала целая методика, которую применяли, если выявляли неточности в записях. Теперь обработка данных в Росреестре в основном автоматическая, и система просто выдаёт ту информацию, которую находит. При этом, если объект имеет несколько кадастровых номеров, то Росреестр, согласно порядку предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утверждённому приказом Минэкономразвития России от 23.12.2015 № 968, обязан останавливать любую сделку по таким объектам, в том числе и задерживая право перехода прав собственности. Поэтому нотариус, который не стал сразу удостоверять сделку Марины Сергеевны, оказал ей большую услугу. Теперь, когда она все документы оформила правильно и её сделка проведена на законных основаниях, оспорена она быть не может.

С мнением Шагина согласен и член Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. Он обращает внимание на риски, связанные с ситуациями подобного рода.

— Среди самых неприятных последствий ошибочного учёта недвижимости — перспектива разбирательств по поводу прав на свою собственность, — отметил он. — Дело в том, что с этого года в большинстве крупных городов России выявление и дальнейшее оформление в муниципальную собственность выморочного и бесхозного имущества стало одной из приоритетных задач органов местного самоуправления.

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Если по какому-либо объекту собственник официально значиться не будет, то органы местного самоуправления имеют законное право оформить такой объект уже в свою собственность (пп. 3, 4 ст. 225 ГК РФ), пояснил он. А дальше обычно такую квартиру используют для предоставления очередникам на условиях социального найма. Скорее всего, в случае Марины Сергеевны городские или муниципальные власти, имея на руках данные, что её квартира не числится собственностью какого-либо лица, вряд ли сразу приняли бы меры к отъёму этой недвижимости, но вполне вероятно, что Марине Сергеевне пришлось бы отстаивать право на свою недвижимость в суде, а это не только стресс, но и потеря времени, а также расходы на оплату юристов.

Примечательно, что в данном случае у женщины имелось свидетельство о праве собственности, юридическую силу которого никто под сомнение не ставил. Но у многих россиян, которые приобрели недвижимость после 2016 года, такого документа нет, так как он уже не выдаётся. Теперь подтверждением права является договор или та самая выписка, которая может быть с ошибкой.

А ещё, если в учётных данных Росреестра обнаружатся неверные сведения, проблемы могут возникнуть не только при переходе права в результате купли-продажи, но и при дарении такой недвижимости или при наследовании. Даже банки квартиру, у которой в выписке не значится собственник, в залог в качестве обеспечения по кредиту не примут.

Получается, что ошибку допускает автоматическая система Росреестра, а исправлять её всё равно приходится гражданам, иногда даже через суд.

Как проверить свою квартиру

Никакой сложности в этом нет. Для проведения проверки необходимо обратиться в Росреестр и получить там выписку из ЕГРН.

Фото © Facebook / Росреестр

Лично подавать бумажное заявление необязательно, можно заказать выписку через портал госуслуг или через многофункциональный центр.

Только надо иметь в виду, что, заказывая справку из ЕГРН, придётся уплатить госпошлину (такой порядок установлен ч. 2 ст. 63 Закона № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"). В зависимости от вида документа и места получения цена процедуры может варьироваться. В 2020 году — 870 рублей за выписку об объекте недвижимости в бумажном виде, 350 рублей в электронном.

А ещё на всякий случай имеет смысл проверить свою квартиру через раздел справочной информации по всем объектам недвижимого имущества на сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/online_request . Для этого необходимо зайти на вкладку "Права/Ограничения" и ввести номер регистрационной записи о праве собственности на недвижимое имущество. В ответ через некоторое время должна прийти информация о кадастровом номере. Если в полученных сведениях кадастровый номер будет один, то значит всё в полном порядке, так и должно быть. А вот если в отчёте будут значиться объекты недвижимости с разными кадастровыми номерами, необходимо обращаться в Росреестр для устранения ошибки. И делать это нужно незамедлительно, чтобы в будущем не лишиться своей собственности и не получить ненужные проблемы.