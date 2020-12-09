Невролог предупредил об опасности мигающих новогодних гирлянд. Особенно вреден один цвет
Врач посоветовал не пытаться сэкономить на таком украшении. Лучше купить качественное.
Мигающие новогодние гирлянды могут быть опасны для здоровья. Особенно если они занимают значительную площадь. Об этом россиян предупредил невролог Александр Евдокимов.
— Любые источники мигающего света, в том числе и гирлянды, могут вызывать образование высоких очагов возбуждения в коре головного мозга. Теоретически для людей, у которых есть либо склонность к эпилепсии, либо уже стоит диагноз, гирлянда может быть вредна. У всех остальных максимально, что может быть, — это мигренозные явления, — рассказал врач Лайфу.
Если гирляндами буквально всё увешано, это сильно воздействует на глаза. Эффект будет не таким, если речь об одной ёлке дома. Но и она постоянным миганием может вызвать головную боль, тошноту. Эффект усилится, если человек выпил. На следующий день он может почувствовать себя вдвойне хуже.
Причём учитывать надо и цвет гирлянды. Красный может провоцировать агрессию. Жёлтый, зелёный — более спокойные.
— Синий свет вообще опасен для сетчатки глаза и при интенсивных миганиях в некоторых местах даже запрещён. При влиянии синего света глаз у нас не срабатывает, не щурится, и световой луч беспрепятственно попадает на сетчатку и может вызвать поражения, если интенсивность высокая, — предупредил невролог.
В МЧС рассказали, как украсить новогоднюю ёлку и не спалить весь домКрайне не рекомендуется использовать для этого свечи и вату.
Также имеет значение частота мерцания и то, насколько оно доминирует там, где находится человек. Одно дело, когда ёлка мигает в освещённом помещении, другое — когда в тёмном. В последнем случае негативный эффект будет максимальным.
— Я бы посоветовал не экономить 100, 200, 300 рублей на качестве гирлянды, потому что в данном случае вы платите своим здоровьем, — заключил Александр Евдокимов.
Ранее в МЧС показали россиянам, как быстро разгорается новогодняя ёлка от короткого замыкания. Там тоже видно, что лучше выбирать качественную.
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