Интересно совпадают события. Что значит военный парад в Баку для Москвы, Тегерана и всего Ближнего Востока

10 декабря в Баку пройдёт военный парад, приуроченный к событиям в Нагорном Карабахе. В этот же день президент Турции Реджеп Эрдоган посетит столицу Азербайджана в качестве почётного гостя.

Парад будут принимать сразу два президента — Алиев и Эрдоган. Азербайджанские военные промаршируют в одном строю со своими "турецкими братьями".

По мнению экспертов Центра востоковедных исследований (ВОСТИС), символизм предстоящего торжества имеет глубокое политическое измерение. Руководитель центра Владимир Аватков указывает, что выстраивается ось нового проблемного узла международных отношений. Совместный парад в Баку, прежде всего, демонстрирует расширение влияния Турции в регионе. Анкара оказала не только дипломатическую, но и военную поддержку Азербайджану в Карабахском конфликте.

Более того, в разведке Израиля заявили, что Азербайджан для них является стратегическим партнёром. Ранее в СМИ уже неоднократно появлялась информация о том, что "Моссад" пользуется связями с Баку для слежки за Ираном. После убийства "отца иранской ядерной бомбы" Мохсена Фахризаде в Тегеране заявили об израильском следе, а буквально вчера там задержали организаторов покушения. Руководство Ирана обещает дать "достойный ответ". Однако посол России в Израиле выступил 8 декабря с критикой Израиля, заявив, что он дестабилизирует обстановку на Ближнем Востоке больше, чем Иран.

Сегодня Иран играет колоссальную роль в региональной и мировой политике. По отношению к Тегерану и его ядерной программе можно судить о позиции того или иного государства в целом. Происходит формирование антииранского лагеря, где к Израилю постепенно присоединяются арабские страны. В этом году были заключены мирные договоры с ОАЭ, Бахрейном и Суданом. Посредником выступили США. Отношения Анкары с Вашингтоном и Тель-Авивом весьма натянуты. Об их внезапном улучшении говорить не придётся. Однако, преследуя собственные интересы в регионе, Турция всё-таки оказалась там, где было нужно её партнёрам по НАТО. Фактически предложенная Москвой архитектура безопасности Ближнего Востока сталкивается с серьёзными рисками. В контексте Карабаха это значит затягивание нового проблемного узла.