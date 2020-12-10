Студент задушил свою девушку, а затем перекусил прямо около трупа, разговаривая с ним
В королевском суде Ньюпорта слушается дело 23-летнего Мэдога Роулендса по обвинению в убийстве его девушки, 21-летней Лорен Гриффитс. Парень своей вины не признаёт.
Инцидент произошёл ещё в апреле прошлого года, однако суд так и не может прийти к заключению. В ходе процесса выяснилась масса странных подробностей. Мэдог заявил, что не признаёт своей вины, потому что его действия лишь самооборона. По его словам, девушка первая схватила его за горло во время серьёзного психического приступа. Но и это ещё не самое странное.
Роулендс рассказал присяжным, что после того, как девушка погибла, он взял сэндвич из "Сабвея" и съел его в сантиметрах от тела бывшей подружки. Заказ ему привезли прямо в квартиру в Кардиффе, Южный Уэльс. Сидя на матрасе, он ел и разговаривал с трупом.
Я был подавлен и поглощён ненавистью к себе. <...> Я ненавидел себя тогда и всё ещё ненавижу. Я любил её и продолжал разговаривать с ней. Обо мне, о нас, о времени, которое мы провели вместе
Кроме того, полиция нашла упаковку от бутерброда, на которой Мэдог написал: "Как хорошо, как хорошо, действительно, как хорошо". На вопрос, почему он сделал эту надпись, парень ответить так и не смог, но предположил, что это всё — результат действия кучи наркотиков, которые он принял.
Но даже если Мэдог говорит правду и его действия — самооборона, закон не на его стороне, пишет Daily Star. После того как всё произошло, он завернул её тело в мешки для мусора и запечатал скотчем. Роулендс сообщил о трупе своей девушки только на следующий день. Свою вину парень признавать отказывается, поэтому судебный процесс продолжается.
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