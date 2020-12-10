Лидер группы "Мальбэк" объяснил страшные синяки на теле рэперши, которая обвинила его в насилии

20-летняя рэп-исполнительница Ася Alizade рассказала в "Инстаграме", что подверглась насилию со стороны лидера группы "Мальбэк" Романа Варнина. Девушка прикрепила фотографии, показав синяки на руках и груди. Она отметила, что ни одна женщина не заслуживает подобного отношения, и призвала любить себя.

Фото © Instagram / asyaalizaude

Музыкант тоже не стал долго молчать. Варнин прокомментировал ситуацию в "Инстаграме", признав свою вину. Парень отметил, что причиной всему стал алкоголь. Музыкант отпраздновал 90 дней трезвости и напился опять. "К сожалению, я решил выпить, а этого я делать по-человечески не умею, увы", — сетовал исполнитель. Ася, с которой в последнее время Роман был близок, хотела его образумить, что привело к рукоприкладству.

Ася решила, что с меня хватит, так как я уже и так сильно пьян, после этого я начал агрессировать, начались крики, я пытался уехать, она пыталась меня остановить, по случаю чего, к сожалению, остались следы на её руках. После, когда она уже была в такси, я разбил таксисту заднее стекло, чтобы она не уезжала, и т.д. Роман Варнин

Фото © Instagram / asyaalizaude

Варнин извинился перед Асей, а также перед её командой и друзьями. "Я твёрдо уверен в том, что меня не оправдывают ни мои состояния, ни моя внутренняя боль, ни алкогольное опьянение, никоим образом себя не выгораживаю и не пытаюсь оправдать. Искренне прошу у тебя прощения и хочу сказать, что по-настоящему тебя люблю", — написал музыкант. При этом он тоже выложил фото с царапинами на руках.

Фото © Instagram / malbecula

Это не первый случай, когда лидера группы "Мальбэк" обвиняют в насилии. В 2018 году певица Сюзанна, которая тогда ещё была его женой, заявила на сцене во время концерта, что муж её бьёт. Однако сейчас сам Варнин так прокомментировал это Peopletalk: "Были пощёчины, хватание за руки. Всё это было в порывах гнева, страсти. Но с фингалами и синяками — нет".