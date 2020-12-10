Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Многодетная мать усыновила свою племянницу, и спустя 10 лет та увела у неё мужа

Девушка тайно закрутила роман с приёмным отцом.

10 декабря 2020, 12:41
8970

Фото © ETtoday

Женщина из Вьетнама жила с любимым мужем в Австралии и родила ему четырёх сыновей. Однако супруги думали, что для полного счастья им не хватает дочки. Тогда многодетная мама решила усыновить свою маленькую племянницу, родители которой испытывали серьёзные финансовые трудности.

Фото © ETtoday

Фото © ETtoday

Десять лет женщина растила девочку как родную, не подозревая, чем это обернётся. Сначала ничего не предвещало беды. Дочка была очень дружна с братьями и хорошо ладила с приёмным отцом. Однако недавно в её фигуре наметились существенные изменения: девушка оказалась беременна. И когда родительница узнала, от кого именно, была повергнута в шок.

Фото © ETtoday

Фото © ETtoday

Как выяснилось, девушка закрутила роман с мужем своей мамы, пишет ETtoday. За годы, проведённые в семье, она очень сблизилась с мужчиной. И недавно их отношения вышли на новый уровень.

Я узнала, что моего мужа "украла" моя племянница. Я не хотела больше такое терпеть и решила поговорить с ней об этом и развестись с мужем

Приёмная мать девушки

Фото © ETtoday

Фото © ETtoday

Однако за этим ударом последовал ещё один. Родная мать девушки, сестра её приёмной родительницы, знала о романе, но не только не остановила дочку, но и помогала ей скрывать запретные отношения.

Родственники жениха слили в Сеть видео, как плачущая невеста проходит проверку на девственность

Родственники жениха слили в Сеть видео, как плачущая невеста проходит проверку на девственность

Инцидент произошёл 7 октября, но провокационные кадры были опубликованы недавно.
Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Выбор редакции

В Турции найдена мёртвой россиянка, которая жаловалась на побои со стороны мужа

7 декабря, 15:02

Парень женился сразу на двух девушках, поставив себе цель, чтобы они забеременели одновременно

5 декабря, 12:00

Москвич выбросил дочь из окна и покончил c собой. Перед трагедией его жена услышала крик "Не надо!"

сегодня в 07:16

Специалисты расшифровали послание серийного убийцы Зодиака

сегодня в 12:14

"Фу, какая страшная!" Наташа Королёва испугала подписчиков внешним видом

сегодня в 12:01

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1