Многодетная мать усыновила свою племянницу, и спустя 10 лет та увела у неё мужа

Женщина из Вьетнама жила с любимым мужем в Австралии и родила ему четырёх сыновей. Однако супруги думали, что для полного счастья им не хватает дочки. Тогда многодетная мама решила усыновить свою маленькую племянницу, родители которой испытывали серьёзные финансовые трудности.

Фото © ETtoday

Десять лет женщина растила девочку как родную, не подозревая, чем это обернётся. Сначала ничего не предвещало беды. Дочка была очень дружна с братьями и хорошо ладила с приёмным отцом. Однако недавно в её фигуре наметились существенные изменения: девушка оказалась беременна. И когда родительница узнала, от кого именно, была повергнута в шок.

Фото © ETtoday

Как выяснилось, девушка закрутила роман с мужем своей мамы, пишет ETtoday. За годы, проведённые в семье, она очень сблизилась с мужчиной. И недавно их отношения вышли на новый уровень.

Я узнала, что моего мужа "украла" моя племянница. Я не хотела больше такое терпеть и решила поговорить с ней об этом и развестись с мужем Приёмная мать девушки

Фото © ETtoday

Однако за этим ударом последовал ещё один. Родная мать девушки, сестра её приёмной родительницы, знала о романе, но не только не остановила дочку, но и помогала ей скрывать запретные отношения.