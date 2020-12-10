Многодетная мать усыновила свою племянницу, и спустя 10 лет та увела у неё мужа
Девушка тайно закрутила роман с приёмным отцом.
Женщина из Вьетнама жила с любимым мужем в Австралии и родила ему четырёх сыновей. Однако супруги думали, что для полного счастья им не хватает дочки. Тогда многодетная мама решила усыновить свою маленькую племянницу, родители которой испытывали серьёзные финансовые трудности.
Десять лет женщина растила девочку как родную, не подозревая, чем это обернётся. Сначала ничего не предвещало беды. Дочка была очень дружна с братьями и хорошо ладила с приёмным отцом. Однако недавно в её фигуре наметились существенные изменения: девушка оказалась беременна. И когда родительница узнала, от кого именно, была повергнута в шок.
Как выяснилось, девушка закрутила роман с мужем своей мамы, пишет ETtoday. За годы, проведённые в семье, она очень сблизилась с мужчиной. И недавно их отношения вышли на новый уровень.
Я узнала, что моего мужа "украла" моя племянница. Я не хотела больше такое терпеть и решила поговорить с ней об этом и развестись с мужем
Однако за этим ударом последовал ещё один. Родная мать девушки, сестра её приёмной родительницы, знала о романе, но не только не остановила дочку, но и помогала ей скрывать запретные отношения.
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