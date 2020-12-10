В Армении оппозиция попыталась прорваться в здание правительства

В Армении проходит очередная акция протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Участники митинга перекрыли движение у здания правительства и предприняли попытку прорваться внутрь.

Оппозиционеры заявляли, что хотят встретиться с главой кабмина, чтобы лично сообщить о требовании отказаться от поста. Они скандируют: "Пашинян — предатель".

Здание правительства оцепила полиция со щитами. Ситуация там напряжённая.

Напомним, оппозиция считает капитуляцией соглашение, подписанное лидерами России, Армении и Азербайджана по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. На Пашиняна также возлагают ответственность за серьёзные экономические проблемы в стране.

Ранее католикос всех армян Гарегин II также призвал Пашиняна уйти в отставку. С подобным требованием выступил и бывший президент страны Левон Тер-Петросян.