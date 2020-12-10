Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В Армении оппозиция попыталась прорваться в здание правительства

Главное их требование — отставка премьер-министра Никола Пашиняна.

10 декабря 2020, 09:22

В Армении проходит очередная акция протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Участники митинга перекрыли движение у здания правительства и предприняли попытку прорваться внутрь.

Оппозиционеры заявляли, что хотят встретиться с главой кабмина, чтобы лично сообщить о требовании отказаться от поста. Они скандируют: "Пашинян — предатель".

Пашинян назвал себя главным ответственным за ситуацию в Нагорном Карабахе

Пашинян назвал себя главным ответственным за ситуацию в Нагорном Карабахе

Он озвучил количество пропавших без вести солдат и офицеров.

Здание правительства оцепила полиция со щитами. Ситуация там напряжённая.

Напомним, оппозиция считает капитуляцией соглашение, подписанное лидерами России, Армении и Азербайджана по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. На Пашиняна также возлагают ответственность за серьёзные экономические проблемы в стране.

Ранее католикос всех армян Гарегин II также призвал Пашиняна уйти в отставку. С подобным требованием выступил и бывший президент страны Левон Тер-Петросян.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1