В Армении оппозиция попыталась прорваться в здание правительства
Главное их требование — отставка премьер-министра Никола Пашиняна.
В Армении проходит очередная акция протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Участники митинга перекрыли движение у здания правительства и предприняли попытку прорваться внутрь.
Оппозиционеры заявляли, что хотят встретиться с главой кабмина, чтобы лично сообщить о требовании отказаться от поста. Они скандируют: "Пашинян — предатель".
Пашинян назвал себя главным ответственным за ситуацию в Нагорном КарабахеОн озвучил количество пропавших без вести солдат и офицеров.
Здание правительства оцепила полиция со щитами. Ситуация там напряжённая.
Напомним, оппозиция считает капитуляцией соглашение, подписанное лидерами России, Армении и Азербайджана по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. На Пашиняна также возлагают ответственность за серьёзные экономические проблемы в стране.
Ранее католикос всех армян Гарегин II также призвал Пашиняна уйти в отставку. С подобным требованием выступил и бывший президент страны Левон Тер-Петросян.
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