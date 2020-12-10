В Баку проходит парад, посвящённый "победе в Нагорном Карабахе". Ради этого приехал Эрдоган

Более трёх тысяч военнослужащих и до 150 единиц военной техники принимают участие в военном параде в столице Азербайджана. Он посвящён прекращению конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе. В Азербайджане достигнутые в регионе результаты называют победой, потому и парад посвящён "победе и возвращению Карабаха".

Принимает военный парад на площади Свободы в Баку не только президент Азербайджана Ильхам Алиев, но лидер Турции Реджеп Эрдоган. Он не скрывал своей поддержки боевых действий, которые вёл Баку.

Напомним, Армения, Азербайджан и Россия в ночь на 10 ноября договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев и прекращении огня. Согласно документу, армии двух республик остаются на занятых ими позициях, а ряд районов переходит под контроль Азербайджана. Как позднее пояснили в МИД РФ, за соблюдением перемирия в Карабахе будут следить только российские военные. Турция в этом процессе принимать участие не будет.