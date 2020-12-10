В Баку проходит парад, посвящённый "победе в Нагорном Карабахе". Ради этого приехал Эрдоган
Там представлена в том числе трофейная техника.
Более трёх тысяч военнослужащих и до 150 единиц военной техники принимают участие в военном параде в столице Азербайджана. Он посвящён прекращению конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе. В Азербайджане достигнутые в регионе результаты называют победой, потому и парад посвящён "победе и возвращению Карабаха".
Принимает военный парад на площади Свободы в Баку не только президент Азербайджана Ильхам Алиев, но лидер Турции Реджеп Эрдоган. Он не скрывал своей поддержки боевых действий, которые вёл Баку.
Великий Туран из республик СНГ. Кто присягнёт турецкому султану после АзербайджанаЭксперты спрогнозировали, какая из республик СНГ может сблизиться с Турцией в ближайшее время и кого рассчитывает втянуть в свою орбиту Анкара.
Напомним, Армения, Азербайджан и Россия в ночь на 10 ноября договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев и прекращении огня. Согласно документу, армии двух республик остаются на занятых ими позициях, а ряд районов переходит под контроль Азербайджана. Как позднее пояснили в МИД РФ, за соблюдением перемирия в Карабахе будут следить только российские военные. Турция в этом процессе принимать участие не будет.
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