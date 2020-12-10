Путин рассказал, что некоторые министры сейчас болеют коронавирусом
Глава государства подчеркнул, что определять условия лечения должен врач.
Фото © ТАСС / Zuma
Некоторые федеральные министры заразились коронавирусом, но продолжают работать — из больницы и из дома. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе сегодняшнего заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Так глава государства прокомментировал замечание участницы встречи о том, что некоторые губернаторы отправляются на лечение от коронавируса в Москву.
— Что касается лечения, то врачи определяют, где лечиться. И во Владимирской области, и везде. Должны специалисты определять. А многие руководители регионов, министры — они по месту жительства, где живут, там и лечатся. Кстати, многие дома. Некоторые федеральные министры заболели и продолжают работать из больничной палаты и из дома, — сказал президент.
Он добавил, что не будет называть фамилий, но "среди министров сейчас есть люди, которые болеют".
Дефицит скорых, полные больницы, бедные врачи. Губернатор Владимирской области лечился в Москве, а как быть местным?Глава Владимирской области Владимир Сипягин не просто так лечился от CoViD-19 в дорогой частной московской клинике. В своём регионе болеть опасно: здравоохранение давно в разрухе. Скорых не хватает, и они приезжают к пациентам через день-два. В городских клиниках нет места для больных ковидом, а те, кому "повезло", могут не дождаться врачей. Медики не держатся за места из-за сокращения зарплат и большой нагрузки. Что происходит с медициной во Владимирской области — разбирался Лайф.
Напомним, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин отправился в столичную частную клинику для лечения коронавируса 17 ноября. По данным Лайфа, палату премиум-класса за 100 тысяч рублей в сутки губернатор арендовал на две недели, а всё лечение главе региона должно было обойтись почти в полтора миллиона рублей. Своё решение лечиться в Москве, а не во Владимире он аргументировал тем, что якобы не хочет занимать койку в инфекционном госпитале своего региона. Выписан чиновник был 27 ноября.
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