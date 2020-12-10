Курс доллара опустился до 73 рублей впервые с 18 августа
Об этом свидетельствуют итоги торгов на Московской бирже.
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Курс доллара опустился к рублю на 1,17% — до 72,99 рубля. Такого показателя американская валюта достигла впервые с 18 августа.
4 декабря курс доллара опускался ниже 74 рублей впервые за три месяца. Тогда укрепление российского рубля произошло на фоне решений ОПЕК+ о повышении уровня добычи нефти на полмиллиона баррелей в сутки с января 2021 года.
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