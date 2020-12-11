Алана Мамаева рассказала, как мошенники чуть не развели её на деньги "по новой схеме"

Жена футболиста "Ростова" Павла Мамаева едва не стала жертвой телефонных мошенников. По словам Аланы, они "вышли на новый уровень". Девушке позвонили якобы из банка и сообщили о несанкционированном переводе средств. Её удивило, что люди на том конце провода владели информацией о количестве карт и в целом были весьма убедительны.

Алане предложили заблокировать действующие счета, снять деньги и перевести их на временное хранилище, при этом ничего никому не сообщая.

— Вы знаете эти разводы от якобы Сбербанка, но они вышли на новый уровень. Меня сейчас чуть не развели, до развода оставалось секунды три. Я сказала, что у меня есть личный менеджер-помощник в Сбербанке. Но мне сказали ему не звонить, потому что якобы он может быть замешан в этой схеме, — рассказала девушка подписчикам своего инстаграма.

В итоге Мамаеву спасло то, что в первом отделении банка, куда она приехала, не оказалось нужной суммы. А когда она уже отправлялась в другое, связалась со своим супругом Павлом, который сразу заявил, что её пытаются обмануть, и сразу же заблокировал их общие счета. Тогда Алана прекратила разговор с мошенниками, от которых из-за этого услышала "много приятного в свой адрес". Девушка решила рассказать об этом подписчикам, чтобы они не попадались на подобные схемы.