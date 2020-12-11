Тайна нацистского черепа. Как останки Гитлера стали международной загадкой

Исследователи до сих пор не могут договориться относительно одного из главных доказательств смерти Гитлера.

Несколько дней назад в Москве открылась историческая выставка, посвящённая столетию Государственного архива. Среди множества экспонатов имеются и поистине уникальные. Например, фрагмент черепа Адольфа Гитлера, который является одним из двух вещественных доказательств его гибели в 1945 году. Между тем этот фрагмент уже долгие годы вызывает ожесточённые споры между экспертами и превратился в настоящую научную загадку.

Поиски тела

"Гитлер нашёл убежище во франкистской Испании", "Гитлера встретили прогуливающимся по улочке аргентинского города", "Гитлер скрылся в джунглях Амазонии в тайном бункере!", "Вождь нацистов поселился на базе на обратной стороне Луны или в антарктической Новой Швабии". Примерно такими заголовками пестрела жёлтая пресса на протяжении нескольких десятилетий. Всё из-за того, что вещественных доказательств смерти нацистского лидера широкой публике долгое время не представляли.

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Фюрербункер был захвачен советскими войсками, поэтому и все доказательства смерти Гитлера оказались в руках СССР. И Сталин не спешил делиться ими со вчерашними союзниками. На протяжении 1945 и 1946 годов советские официальные лица даже несколько раз публично заявляли, что у них нет данных о смерти немецкого фюрера и они не исключают, что он жив. Советский лидер поначалу, видимо, и сам сомневался в смерти врага. Но к 1949 году после нескольких расследований всё же поверил в гибель Гитлера. Однако с союзниками делиться ценной информацией не стал, вероятно, рассчитывая использовать её позднее как дипломатический козырь. Американским и британским спецслужбам пришлось проводить свои расследования. По их результатам было решено считать Гитлера мёртвым, и с середины 50-х дальнейшие поиски прекратились.

Безымянные могилы

Всё это время тайну гибели вождя нацистов хранила безымянная могила на территории объекта Смерша в Магдебурге. Именно там останки Гитлера нашли своё пристанище после серии эксгумаций и перезахоронений, сделанных в ходе расследования его гибели.

2 мая 1945 года советские войска захватили фюрербункер. Но только 4 мая удалось отыскать во дворе рейхсканцелярии свежую могилу. Важную находку сделали офицеры Смерша Герман Клименко и Алексей Панасов. В захоронении находились тела двух человек и двух собак. Они были сожжены до такой степени, что визуальное опознание было невозможно.

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Останки были доставлены в отдел контрразведки 3-й штурмовой армии и переданы в распоряжение судмедэксперта Фауста Шкаравского. 11 мая удалось достичь прорыва. Тела Гитлера и Евы Браун опознали медсестра Хойзерман и зубной техник Эхтманн, при жизни "колдовавшие" над зубами покойных. У вождя нацистов было очень много протезов, поэтому узнать его по челюстям было не так сложно. Вдобавок версию о самоубийстве и посмертном сожжении тел подтверждали Хайнц Линге (камердинер фюрера) и Отто Гюнше (адъютант Гитлера), которые были последними, кто видел их живыми, а также организовали погребение.

3 июня 1945 года тела Гитлера, Браун, Йозефа и Магды Геббельс, а также их шестерых детей были похоронены в деревянных ящиках в безымянной могиле неподалёку от Буха (ныне район Берлина). Могилу надёжно спрятали, высадив над ней деревья. Но уже в феврале 1946 года тела были перезахоронены в Магдебурге, на объекте Смерша. Новое захоронение находилось во дворе одного из домов и тоже было тщательно замаскировано.

В мае того же года в связи с возобновлением расследования обстоятельств смерти Гитлера были проведены раскопки на месте первого захоронения немецкого вождя в рейхсканцелярии. В результате были обнаружены фрагменты теменной и затылочной костей с пулевым ранением. Находка вместе с челюстью лидера нацистов, извлечённой при перезахоронении в Магдебурге, была передана в МГБ. А в 1970 году глава КГБ Юрий Андропов распорядился уничтожить захоронение из-за передачи объекта союзникам из ГДР. Останки сожгли, а пепел выбросили в реку.

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Череп раздора

В 1968 году СССР впервые публично подтвердил, что тело Гитлера всё же было найдено. В западных странах была опубликована книга журналиста Льва Безыменского, в которой содержались официальные отчёты советских экспертиз. Ряд западных исследователей встретили публикацию со скепсисом, считая, что нет убедительных доказательств в пользу того, что найденные останки действительно принадлежали Гитлеру. Однако в 1972 году знаменитый норвежско-американский судебный стоматолог Рейдар Согнаес и его коллега Фердинанд Стрем, изучив медицинские записи немецких стоматологов, пришли к выводу, что информация в советской книге соответствует действительности и это действительно было тело Гитлера.

После распада СССР в 1993 году весь мир облетела сенсационная новость. При ревизии фондов Государственного архива был найден фрагмент черепа Гитлера (челюсть хранилась в архиве КГБ/ФСБ). В Москву за эксклюзивными сюжетами устремились съёмочные группы из разных стран. Череп вождя нацистов фотографировали и снимали, но никаких исследований не проводилось.

Пока в 2009 году не грянула новая сенсация. Американский археолог Ник Беллантони, давший интервью для фильма с говорящим названием "Побег Гитлера", заявил, что исследовал московский череп и пришёл к однозначному выводу, что он не принадлежал вождю нацистов.

Ник Беллантони. Фото © Carol Kaliff/ctpost

Громкое заявление археолога вдохновило множество конспирологов, которые начали утверждать, что теперь-то всё раскрылось, никаких доказательств смерти Гитлера нет — и это указывает на то, что он доживал свои дни в Антарктиде или Аргентине. Однако дальнейшие заявления Беллантони существенно подпортили эффект от его громких слов.

В ГАРФ категорически отрицали, что передавали какие-либо материалы для исследования американцу. Сам Беллантони тоже наотрез отказывался рассказывать, как именно материалы попали к нему и какие исследования он проводил. Более того, археолог не поделился образцами, с которыми работал, с другими исследователями, которые к нему обращались, а также не опубликовал результаты своей работы. В конце концов все аргументы Беллантони свелись к тому, что при визуальном осмотре фрагмент показался ему слишком тонким для мужского черепа.

Надо ли говорить, что определить пол по визуальному осмотру небольшого фрагмента — не такая простая задача даже для профессионального судмедэксперта, не говоря уже про археолога. Впрочем, теоретически можно предположить, что череп действительно не имеет к Гитлеру никакого отношения. Но тогда кому он может принадлежать? В этой могиле хоронили только Гитлера и Браун с двумя собаками. Собачий череп от человеческого отличит даже непрофессионал. Браун приняла яд, и это никогда не оспаривалось, в то время как фрагмент черепа имеет пулевое ранение. Может быть, это кто-то из работниц фюрербункера? Но машинистки и секретарши немецкого лидера благополучно уцелели и прожили долгую жизнь, успев написать мемуары.

Возможно, захоронения просто перепутали и разрыли более позднюю могилу? Но и это тоже вряд ли. С 2 мая бункер был под контролем Смерша, никаких поздних захоронений там не могло быть. А до этого перекопали всё в поисках останков фюрера. Зато в пользу того, что осколок действительно принадлежит Гитлеру, есть косвенный аргумент. В акте обследования найденного в мае 1945 года тела указано, что "крышка черепа частично отсутствует". Весьма вероятно, что именно эту "недостающую деталь" и обнаружили при повторных раскопках первой могилы фюрера в 1946 году.

Гитлер мёртв

В 2017 году французскими специалистами во главе с патологоанатомом Филиппом Шарлье было проведено первое в истории официальное исследование останков Гитлера с использованием самых современных технологий. Оно положило конец конспирологическим фантазиям и сомнительным сенсациям.

Исследователи не смогли на 100% подтвердить, что череп принадлежит именно Гитлеру. Но они полностью опровергли громкие заявления Беллантони. Тот утверждал, что это фрагмент черепа молодой женщины до 40 лет. Тогда как французы пришли к выводу, что кость принадлежит человеку старше 45 лет (Еве Браун было 33 года, а Гитлеру — 56 лет). Со стопроцентной достоверностью определить пол они не смогли из-за плохой сохранности материала.

Зато челюсть удалось идентифицировать гораздо надёжнее. Сравнив её с найденными в архивах рентгеновскими снимками Гитлера, сделанными в 1944 году, исследователи пришли к однозначному выводу: это его челюсть. На зубах были обнаружены синие пятнышки, что может свидетельствовать о воздействии на них яда — цианида. Таким образом, можно однозначно сказать, что 30 апреля Гитлер действительно покончил с собой. Именно его тело было найдено советскими солдатами 4 мая во дворе рейхсканцелярии. Долгие годы оно находилось в тайной могиле в Магдебурге, а весной 1970 года прах военного преступника был выброшен в реку Бидериц.