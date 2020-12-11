Ловушка для силовиков. Что известно о теракте возле здания ФСБ в Карачаево-Черкесии
Фото © Shutterstock
Эксперты по антитеррору отмечают, что взрыв в Малокарачаевском районе КЧР может быть ответом на уничтожение террористических ячеек на Северном Кавказе.
В 7:30 утра у здания подразделения ФСБ РФ по Республике Карачаево-Черкесия в городе Учкекен сдетонировал пакет. Никто не пострадал. Прибывшие на место оперативники оцепили место, к работе сразу приступили следственная группа и сапёры. В полдень неподалёку остановился автомобиль, из которого выбежал мужчина. Чекисты сразу заподозрили неладное, окружили его и попытались задержать. В этот момент прогремел мощный взрыв.
В результате атаки смертника у здания ФСБ ранения разной степени тяжести получили шестеро сотрудников спецслужбы и полиции, сейчас за их жизнь и здоровье борются врачи. Таким образом силовики спасли жителей города от нового теракта.
Что касается боевика, то опознать его будет трудно: взрыв буквально разорвал его тело на куски. Сейчас спецслужбы выясняют происхождение автомобиля, которым он пользовался. По предварительным данным, машина числится утилизированной.
Видео © НАК
Ликвидация угрозы
Главной версией взрыва около здания ФСБ является теракт, за которым стоят исламские радикалы. Поводом для теракта могли быть успехи местных спецслужб в борьбе с бандитами.
Активная зачистка террористического подполья в КЧР началась весной 2020 года. В июле ФСБ РФ опубликовала видеозапись задержания членов запрещённого в России экстремистского религиозного объединения исламистов "Ат-такфир ва-ль-хиджра". Осенью, по данным источников Лайфа в республиканском УФСБ РФ, спецслужбы ликвидировали ещё две ячейки боевиков. Позднее в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что общая численность нейтрализованных террористов составила более 20 человек.
Бывший оперативный сотрудник регионального УФСБ Борис Самсонов (имя и фамилия изменены) рассказал Лайфу, что боевики, ликвидированные в КЧР, могли готовить теракты по всей России.
Итоги расследования атак на столицу Кабардино-Балкарии в 2005 году показали, что несколько хорошо вооружённых групп могут провернуть целую войсковую операцию. Поэтому теперь любая оперативная работа проводится с тем уклоном, чтобы выявлять всех активных участников и одним махом их обезвреживать
Об успехах силовиков говорят и цифры, обнародованные Национальным антитеррористическим комитетом (НАК) в 2020 году: предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе и 41 теракт. Также в НАК сообщили, что силовики пресекли деятельность 55 законспирированных ячеек террористов.
По словам бывшего оперативника ФСБ Бориса Самсонова, снижение активности террористических групп на Кавказе началось в 2012 году, когда большая часть боевиков отправились воевать в Сирию. После того как в 2015 году по просьбе правительства этой страны в процесс борьбы с террористической угрозой вмешались российские военные, часть боевиков начала возвращаться на Кавказ.
Вместе с теми, кто вернулся из Ирака и Сирии, вернулась и активность. Теперь по этим людям работают как оперативники и контрразведка, так и "тяжёлые". Адресная работа сейчас ведётся, и после нового нападения активность ФСБ возрастёт
Согласно официальным данным ФСБ, за 2019 год более 110 активных деятелей террористических организаций выдворены из России, более 40 — приговорены к различным тюремным срокам. По словам секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, для коммуникации террористы активно использовали Интернет. Более 31 тыс. их сайтов были заблокированы, а около 3 тыс. экстремистских материалов были удалены.
Выбор редакции
На Украине в патриотическом учебнике напечатали фотографии солдат Российской армии, а не ВСУ
Погибший генерал-миротворец. Как российский офицер спас сирийскую деревню и дал отпор американцам
Пьяный житель Екатеринбурга сломал нос женщине-врачу, приехавшей на вызов к ребёнку
Облезлое убожество. Петербуржцы недовольны главной ёлкой за 10 млн рублей
Жестокий убийца из Армавира объявлен в федеральный розыск
Комментариев: 0