Ловушка для силовиков. Что известно о теракте возле здания ФСБ в Карачаево-Черкесии

Эксперты по антитеррору отмечают, что взрыв в Малокарачаевском районе КЧР может быть ответом на уничтожение террористических ячеек на Северном Кавказе.

В 7:30 утра у здания подразделения ФСБ РФ по Республике Карачаево-Черкесия в городе Учкекен сдетонировал пакет. Никто не пострадал. Прибывшие на место оперативники оцепили место, к работе сразу приступили следственная группа и сапёры. В полдень неподалёку остановился автомобиль, из которого выбежал мужчина. Чекисты сразу заподозрили неладное, окружили его и попытались задержать. В этот момент прогремел мощный взрыв.

В результате атаки смертника у здания ФСБ ранения разной степени тяжести получили шестеро сотрудников спецслужбы и полиции, сейчас за их жизнь и здоровье борются врачи. Таким образом силовики спасли жителей города от нового теракта.

Что касается боевика, то опознать его будет трудно: взрыв буквально разорвал его тело на куски. Сейчас спецслужбы выясняют происхождение автомобиля, которым он пользовался. По предварительным данным, машина числится утилизированной.

Видео © НАК

Ликвидация угрозы

Главной версией взрыва около здания ФСБ является теракт, за которым стоят исламские радикалы. Поводом для теракта могли быть успехи местных спецслужб в борьбе с бандитами.

Активная зачистка террористического подполья в КЧР началась весной 2020 года. В июле ФСБ РФ опубликовала видеозапись задержания членов запрещённого в России экстремистского религиозного объединения исламистов "Ат-такфир ва-ль-хиджра". Осенью, по данным источников Лайфа в республиканском УФСБ РФ, спецслужбы ликвидировали ещё две ячейки боевиков. Позднее в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что общая численность нейтрализованных террористов составила более 20 человек.

Бывший оперативный сотрудник регионального УФСБ Борис Самсонов (имя и фамилия изменены) рассказал Лайфу, что боевики, ликвидированные в КЧР, могли готовить теракты по всей России.

Итоги расследования атак на столицу Кабардино-Балкарии в 2005 году показали, что несколько хорошо вооружённых групп могут провернуть целую войсковую операцию. Поэтому теперь любая оперативная работа проводится с тем уклоном, чтобы выявлять всех активных участников и одним махом их обезвреживать Борис Самсонов Бывший оперативный сотрудник регионального УФСБ

Об успехах силовиков говорят и цифры, обнародованные Национальным антитеррористическим комитетом (НАК) в 2020 году: предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе и 41 теракт. Также в НАК сообщили, что силовики пресекли деятельность 55 законспирированных ячеек террористов.

По словам бывшего оперативника ФСБ Бориса Самсонова, снижение активности террористических групп на Кавказе началось в 2012 году, когда большая часть боевиков отправились воевать в Сирию. После того как в 2015 году по просьбе правительства этой страны в процесс борьбы с террористической угрозой вмешались российские военные, часть боевиков начала возвращаться на Кавказ.

Вместе с теми, кто вернулся из Ирака и Сирии, вернулась и активность. Теперь по этим людям работают как оперативники и контрразведка, так и "тяжёлые". Адресная работа сейчас ведётся, и после нового нападения активность ФСБ возрастёт Борис Самсонов Бывший оперативный сотрудник регионального УФСБ

Согласно официальным данным ФСБ, за 2019 год более 110 активных деятелей террористических организаций выдворены из России, более 40 — приговорены к различным тюремным срокам. По словам секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, для коммуникации террористы активно использовали Интернет. Более 31 тыс. их сайтов были заблокированы, а около 3 тыс. экстремистских материалов были удалены.