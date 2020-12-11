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Автоледи случайно протаранила толпу демонстрантов на Манхэттене, семь человек пострадали

Пока против водителя не было выдвинуто каких-либо обвинений.

11 декабря 2020, 23:50

В Нью-Йорке легковой автомобиль врезался в толпу протестующих сторонников движения BLM на Манхэттене, выступающих против жестокости полиции. Видеозапись момента столкновения была опубликована в соцсетях.

Под Калининградом водитель перепутал педали и влетел в толпу, восемь человек пострадали — видео

Под Калининградом водитель перепутал педали и влетел в толпу, восемь человек пострадали — видео

Несколько человек госпитализированы с переломами.

Как выяснили журналисты телеканала NBC, за рулём авто находилась женщина. Когда демонстранты подошли к её машине и начали стучать по окнам и капоту, автоледи запаниковала и нажала на газ. Однако, проехав несколько десятков метров, она остановилась и стала дожидаться полицию.

В результате инцидента различные неопасные для жизни травмы получили семь человек, некоторые из них были госпитализированы. Против водителя пока не выдвинуто никаких обвинений, о задержании дамы не сообщалось.

Ранее Лайф публиковал видео задержания 51-летнего жителя немецкого города Трир, который за рулём автомобиля Range Rover выехал на пешеходную улицу и сбил несколько человек, после чего попытался скрыться.

Авторы
Тюленин Сергей
Тюленин Сергей

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