"Газпром-Медиа" покупает абонентов "Триколор ТВ" за рубль: крупнейшего спутникового оператора страны оставили без контента

1 февраля 2021 года спутниковый оператор "Триколор" и один из крупнейших российских медиахолдингов "Газпром-медиа" распространили два сообщения, в которых каждый из участников обвинял друг друга в недоговороспособности. Результатом этого бизнес-конфликта стало отключение "Триколора" от телеканалов, которые дистрибутировались компанией "Ред медиа" (входит в холдинг "Газпром-медиа").

С 1 февраля 12 миллионов зрителей "Триколора" не имеют доступа ко всему семейству телеканалов "Матч", телеканалам Континентальной хоккейной лиги, детским, музыкальным, развлекательным, взрослым и киноканалам. Суммарно из сетки вещания "Триколора" исчезло 38 телеканалов.

Согласно официальному сообщению "Газпром-медиа", причиной расторжения контракта стали агрессивные и ультимативные требования "Триколора" пересмотреть коммерческую составляющую договора на неприемлемых условиях.

"Триколор" в свою очередь заявляет, что оператор с 2016 года не повышал цены для абонентов, а "Ред медиа" с того же момента повысила цены вдвое. "Триколор" заботится о своих клиентах и не готов соглашаться с постоянным увеличением стоимости контента, предлагаемым холдингами, обладающими монопольными правами на дистрибуцию контента. Эта наша принципиальная позиция, и мы постоянно уведомляем монополистов о ней", — заявил в официальном сообщении заместитель генерального директора "Триколора" по контентной политике Николай Орлов.

В пресс-службе "Триколора" Лайфу сообщили, что их позиция полностью изложена в опубликованном сообщении. Директор по связям с общественностью "Газпром-медиа" Елена Прохорова пояснила Лайфу позицию холдинга в конфликте, выразив уверенность, что рано или поздно компании найдут точки соприкосновения.

"Мы не считаем, что отношения с "Триколор ТВ" завершены, в бизнесе подобные категорические заявления неприемлемы. Поэтому мы официально заявили, что готовы к продолжению переговоров на взаимовыгодных условиях. Последовательно проводя единую ценовую политику, мы сделали всем партнёрам рыночные предложения на 2021 год в соответствии со сложившейся конъюнктурой и учитывая в том числе рост стоимости прав. Все договоры на текущий год подписаны, за исключением "Триколора". Мы не хотим лишать зрителей спортивных и других телеканалов, поэтому разрабатываем специальные предложения для наших партнёров-операторов, в том числе и акцию для новых абонентов входящего в холдинг "НТВ Плюс". При этом, повторимся, мы готовы к возобновлению сотрудничества с "Триколором" на адекватных условиях", — сообщила Лайфу директор Департамента по связям с общественностью "Газпром-медиа" Елена Прохорова.

"Газпром-медиа" действительно является одним из медиахолдингов, который можно назвать, условно, монополистом, подразумевая монопольные права на ряд телеканалов. А является ли монополистом, условно, сам "Триколор", утверждающий что обслуживает около 12,2 миллиона домохозяйств страны (всего в России около 54 миллиона домохозяйств)? Мы предполагаем, что "Триколор" и сам пользовался монопольным положением, но не при заключении контрактов с крупными дистрибуторами контента (такими как "Газпром-медиа")". По данным Лайфа, "Триколор" в течение почти десяти лет пользовался собственным "монопольным" положением на рынке, вынуждая, по мнению Лайф, государственные региональные компании заключать контракты на десятки и сотни миллионов рублей на безальтернативной, по сути, основе.

Либо вы на нашем спутнике, либо вас нет. Как "Триколор" получил миллиарды из региональных бюджетов

С 2013 по 2019 год белгородский государственный телеканал "Мир Белогорья" вложил в спутниковое вещание сигнала более 127 миллионов рублей. Ежегодно региональный канал осуществлял закупку по 223-му федеральному закону (страшнее для госзакупок только 44-ФЗ) спутникового ресурса для распространения телесигнала на территории России. Контракты на распространение сигнала заключались исключительно с "Триколором".

Аналогичные "инвестиции" в распространение регионального телеканала в федеральном масштабе сделали ещё ряд региональных государственных телекомпаний. А зачем им это, если они освещают региональные проблемы и местную повестку?

Север помнит

Вы когда-нибудь смотрели новости Ненецкого автономного округа? С 2012 года, если вы пользователь "Триколора", у вас есть возможность смотреть телеканал "Север", финансируемый из регионального бюджета автономного округа. С 2012 по 2020 год из бюджета Ненецкого автономного округа на цели спутникового вещания телеканала "Север" было израсходовано более 147 (147 891 364 рубля) миллионов рублей.

Первый проект вещания регионального телеканала, ориентированного исключительно на местную аудиторию, на региональном же уровне через спутниковую компанию сроком на шесть месяцев стоил ненецкому телевидению немногим более полутора миллионов рублей в 2012 году, когда "Триколор", точнее — НАО "Национальная спутниковая компания" (НСК), впервые предложил свои услуги. То есть месяц вещания в пределах региона обходился "Северу" примерно в 250 тысяч рублей.

Фото © Facebook / "Триколор"

Спустя год цены катастрофически выросли, за те же самые услуги (распространение спутникового ТВ-сигнала) государству в лице ненецкого телеканала пришлось платить уже в пять раз больше. Контракт на 2013 год обошёлся автономному округу в 15 миллионов рублей, а в тендерной документации указано, что точно такой же товар, что и год назад, стоит уже не 251 тысячу рублей, а 1,25 миллиона рублей.

Лайф направил запрос в "Триколор", чтобы узнать, почему региональным каналам подъём на спутник обходится так дорого. "Для региональных каналов у нас есть определённые тарифы. Для кого-то они приемлемы, для кого-то нет. Регионы сами принимают решение, через какого оператора вещать. Например, в НАО проживает 54 тыс. человек, это 19 тыс. домохозяйств. Услугами "Триколора" пользуется порядка 10 тыс. клиентов. Мы имеем очень значительное проникновение в этом регионе — 50%! Плата со стороны региональных каналов обусловлена также тем, что они, как правило, востребованы только в своём регионе. При этом доступны на всей территории покрытия спутниковым сигналом. А спутниковая ёмкость стоит очень дорого", — пояснили в пресс-службе оператора.

А следом сообщили, что именно благодаря доходам от региональных каналов "Триколор" имеет возможность приобретать дорогостоящий контент "Газпром-Медиа". "Из средств, которые мы получаем от региональных каналов, в том числе состояли отчисления в "Ред Медиа" за трансляцию дистрибутируемых ими каналов "Газпром-Медиа", — отметили в "Триколоре".

История с Ненецким автономным округом и расходами местного телеканала не единственная.

В 2013 году НСК оказывает услуги спутникового вещания уже для двух телеканалов. К богатым ненцам присоединились менее богатые петербуржцы, которые заключили контракт на 12 миллионов рублей в год. Удивительно, но доступ к более чем двум миллионам домохозяйств (население Петербурга в 2013 году составляло около 4,7 миллиона человек) оказался дешевле, чем доступ к 44 тысячам жителей Ненецкого автономного округа.

В 2014 году к "инвесторам" "Триколора" присоединяются ямальское и белгородское телевидение. Ямал вложил в "Триколор" сразу более 30 миллионов рублей, более скромные белгородцы на первый год ограничились 25,5 миллиона рублей.

Пожалуй, одним из самых успешных для распространения региональных телеканалов с помощью спутников стал 2016 год. Вместе с упомянутыми регионами к НСК присоединились телекомпании из Москвы, Дагестана, Липецка, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Кубани. Суммарно регионы выплатили НСК почти 381 миллион рублей.

Первоначально при изучении открытых данных может показаться, что вслед за ростом числа сомнительных (с нашей точки зрения) контрактов наступил их спад. Однако на деле изменились не контракты. Просто практически все партнёры НСК по каким-то причинам, известным только им, прекратили публиковать открытые данные о заключении договоров со спутниковым оператором.

Мы собрали все контракты с НСК, в том числе учитывая те, в которых НСК не была прямо указана как поставщик, поскольку после 2017 года большая часть региональных телеканалов перестала указывать победителей тендеров. Ниже список из 21 региона, чьи телеканалы вкладывали десятки и сотни миллионов рублей в распространение своего сигнала через спутниковую платформу "Триколор ТВ".

Так что же не так с этими контрактами?

"Триколор ТВ" — как взломать 223-ФЗ?

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Все компании в России, в уставном капитале которых участвует государство, знают две магические цифры: 44 и 223.

Это номера федеральных законов, регулирующих государственные закупки. Самый страшный для коррупционеров — 44-ФЗ. Исключительно жёсткие антикоррупционные правила и условия — нарушить или обойти 44-ФЗ либо непросто либо чревато серьёзными последствиями для нарушителей. Не всегда, но регулярно. Вспомним хотя бы бывшего руководителя ФСИН Александра Реймера — он погорел именно на попытке вывести три миллиарда рублей через госзакупки.

223-ФЗ значительно гуманнее. Он настолько гуманен, что даже позволяет компаниям с государственным участием формулировать, руководствуясь буквой этого закона, собственное положение о закупках, торгах, аукционах и тендерах. Именно по 223-ФЗ живёт большинство муниципальных предприятий и региональных компаний, в уставном капитале которых участвует бюджет региона.

Если объяснять ещё проще — 44-ФЗ для государственных органов власти, а 223-ФЗ — для предприятий, в уставном капитале которых есть доля государства.

Выявить подозрительную закупку на официальных площадках довольно просто. Если предоставление одной и той же (аналогичной по своим свойствам и характеристикам) услуги называется в разных регионах по-разному, ищите тендерных копирайтеров — тех, кто сочиняет заявки на предоставление услуг с уникальными характеристиками, которых на самом деле нет.

Какую услугу продаёт "Триколор ТВ" региональным телеканалам? Приём сигнала из телецентра и его круглосуточное вещание со спутника на определённой частоте и определённой же территории.

Формально у компании "Триколор ТВ" есть уникальное предложение — определённый транспондер на спутнике, которого нет ни у одного другого оператора. Но это связано исключительно с тем, что все транспондеры арендуются спутниковыми операторами сроком не менее чем на один год, а чаще — на два-три года (оптом дешевле) и таким образом в тендерную заявку можно включить уникальное требование, благодаря которому остальных поставщиков, например МТС ТВ или НТВ+, можно отсечь на уровне сбора заявок.

Эта особенность 223-ФЗ хорошо известна компаниям с госучастием, и многие применяют "уникальность" товара или услуги для того, чтобы в тендере победил определённый участник.

Один из игроков рынка спутникового ТВ в беседе с Лайфом пояснил специфику продажи спутникового ресурса. "По сути, все транспондеры разные, поэтому каждый можно продавать как уникальную услугу. Ведь другой оператор не может предоставить доступ к этому транспондеру, а заказчику, предположим, нужен именно этот и никакой другой", — рассказал собеседник Лайфа на условиях анонимности.

По словам представителей одного из банков с госучастием, нередки случаи, когда участник тендера сам заполняет конкурсную документацию для заказчика, а затем заказчик публикует эту документацию на порталах госзакупок.

А как выглядят тендерные заявки на эту услугу? Приведём пример. Ниже название одной и той же услуги, которую НСК предоставляет телеканалам из разных регионов. Принцип везде один: НСК принимает сигнал от телеканала и поднимает его на спутник, после чего канал отправляется в спутниковый эфир. А формулировки везде разные. Потому что их "сочиняли" разные менеджеры.

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Какие ваши доказательства?

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Справедливости ради стоит отметить, что телеканалы действительно покупают у спутникового оператора крайне дорогостоящий ресурс. Стоимость полосы шириной 1 МГц на спутниковом транспондере может достигать трёх тысяч евро в месяц. 1 МГц — это минимум того, что требуется телеканалу, вещающему в цифровом формате, обычно требуется больше. Один транспондер — 20 МГц, у компании "Триколор ТВ" в распоряжении 20 транспондеров, то есть оператор ежегодно платит около 14 миллионов евро за аренду спутникового ресурса. Немалые деньги — почти полтора миллиарда рублей в год по текущему курсу. До 2014 года, соответственно, значительно дешевле. И это если не учитывать средства от 12,03 миллиона домохозяйств, почти миллиона пользователей OTT-сервиса от "Триколора" (платное ТВ через приложение) и, конечно, рекламы, врезки которой "Триколор" порой делает по собственному усмотрению.





Выше представлены два контракта на одну и ту же услугу в одном и том же регионе. Согласитесь, разница навевает на мысли о каких-то махинациях. Теоретически можно было бы предположить, что один оператор продаёт несколько МГц спутниковой мощности, а другой — только один минимальный канал шириной в 1 МГц (достаточно для передачи ТВ-сигнала в SD-качестве). Но разгадка ещё проще — в 2017 году в "Обл ТВ" поняли, что можно платить спутниковому оператору в четыре раза меньше, если спускать сигнал до местных кабельных сетей, а не до всех абонентов федерального спутникового оператора. Почему этого не сделали другие телекомпании? Почему они покупали федеральный ресурс, имея необходимость в доступе к населённым пунктам одного региона страны?

К примеру, телеканал "Санкт-Петербург" получает из регионального бюджета более 1,4 миллиарда рублей ежегодно. В 2018–2019 годах почти 3% этих средств (то есть около 40 миллионов рублей ежегодно) отправлялись в Национальную спутниковую компанию. При том что в Петербурге развитые кабельные сети, собственная телевышка, оснащённая оборудованием для цифрового эфирного вещания, и сети Ethernet и PON, доставляющие ТВ-сигнал через Интернет. В чём тогда состоит мотивация закупки дополнительного дорогостоящего спутникового ресурса? Трансляция сигнала в пригороде и области во время летнего сезона?

Но это Санкт-Петербург и его миллионы зрителей. Тем более что телеканал "Санкт-Петербург" был заинтересован в доступе ко всем городам Ленинградской области и соседних регионов. Какая-никакая, а мотивация. Мы изучили бюджет Ненецкого автономного округа, и там на развитие СМИ региона в год выделяется всего 189 миллионов рублей. На все СМИ, включая печатную прессу и радио. Из этих средств 23,3 миллиона, то есть почти 13%, сразу же ушли в НСК. Население всего Ненецкого автономного округа более чем в сто раз меньше, чем в Петербурге.

Кто смотрит телеканал "Север" в Ненецком автономном округе за 23 миллиона рублей в год? Если экстраполировать всю аудиторию "Триколор ТВ" на население страны, выходит, что в Ненецком автономном округе работает примерно 3,05 тысячи тарелок "Триколора". То есть ежегодно бюджет региона тратит шесть тысяч рублей на каждого собственника тарелки в регионе. Интересно, известно ли об этом тем жителям НАО, которые купили себе комплект "Триколор ТВ"?

Зная общие суммы контрактов региональных телеканалов с НСК, а также имея информацию от самой компании "Триколор ТВ" о том, сколько домохозяйств в России они обслуживают (12,23 миллиона, по данным их рекламных буклетов и информационных материалов), мы можем посчитать пропорции и оценить, во сколько региональным бюджетам уже обошёлся каждый зритель их телеканала в родном регионе. В нашем расчёте мы предполагаем, что аудитория региональных телеканалов и число домохозяйств в регионе практически совпадают. Вряд ли телеканал "Мир Белогорья" или "Липецкое время" смотрят в Ненецком АО, справедливо также и обратное.

Проанализированные нами данные мы предложили прокомментировать нескольким игрокам рынка спутникового ТВ. В открытую с нами разговаривать отказались, но согласились, что цены на услуги "Триколор ТВ" выглядят действительно несколько больше, чем должны были бы быть.

— Мы берём с региональных телеканалов 50–70 тысяч рублей в месяц, так что цены "Триколор ТВ" действительно выглядят завышенными. Возможно, НСК попросту пользуется своим монопольным положением, по крайней мере, в ряде случаев, когда телеканалу важно сохранить абонентскую базу, в частности, в регионах Крайнего Севера, где "Триколора ТВ" действительно очень много. В частных же беседах региональные телеканалы действительно стонут, что "Триколор" выкручивает им руки и они зачастую вынуждены идти на его условия, — рассказал Лайфу топ-менеджер одного из спутниковых операторов.

После этого мы обсудили справедливость цен на услуги НСК с топ-менеджером одного из телеканалов из списка, также пожелавшего остаться неназванным. Он рассказал, что, когда его телеканал уже планировал отказаться от контракта с НСК, ему позвонили из администрации региона и фактически запретили расторгать договор с "Триколором".

Возможно, здесь имеет место схема, схожая по принципу со схемой компании "Созвездие", о которой Лайф рассказывал не так давно. Когда завышенные цены на услуги являются способом вывода бюджетных средств.

Лайф пытался связаться с предполагаемым основателем НСК — Андреем Ткаченко. Однако бенефициар "Триколора" и холдинга GS Group на связь не вышел. Официальные представители GS Group на вопросы Лайфа не ответили. Связаться с бывшей женой Ткаченко (пара находится в бракоразводном процессе) также не удалось.

Детище Андрея Ткаченко

Президент GS Group Андрей Ткаченко. Кадр из видео © YouTube / "Вести Калининград"

Возможно монопольным положением "Триколора" на региональных рынках могли бы заинтересоваться в ФАС. По крайней мере, на рынке спутникового ТВ такого варианта развития событий не исключают. Пока же актив, который, вероятно, принадлежит Андрею Ткаченко, высасывает из региональных бюджетов сотни миллионов рублей ежегодно.

Лайф связался с представителями GS Group, однако там отказались отвечать на вопросы редакции относительно собственников НСК и других структур, с которыми СМИ связывают Андрея Ткаченко.

Один из бывших генеральных директоров "Триколор ТВ", чьё имя мы не можем раскрыть, считает, что если "Триколор" и был замешан в каких-то схемах с региональными телеканалами, то это, скорее, дело не Ткаченко, а операционных менеджеров компании, и напомнил о коррупционном скандале, связанном с заместителем директора по контенту Владимиром Бронниковым, который два года назад попался на вымогательстве четырёх миллионов рублей у телеканала "БУМ ТВ".

"Триколор" дорог Ткаченко, поскольку это его детище, которое он создал после того, как из НТВ+ его выгнал Гусинский. Так что он переживает за компанию и постоянно интересуется её деятельностью. Но вряд ли он мог быть замешан в каких-то региональных схемах. Не тот масштаб Бывший генеральный директор "Триколор ТВ"