Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Песков рассказал, как Путин встретит Новый год

Глава государства делает необходимое для его безопасности количество тестов на коронавирус.

13 декабря 2020, 12:08

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин будет отмечать Новый год вместе с родными и близкими, как и всегда. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия-1".

Где он будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно, — сказал официальный представитель Кремля.

Психолог дала совет, как определиться с желаниями на Новый год

Психолог дала совет, как определиться с желаниями на Новый год

Важно зафиксировать их и попытаться представить уже выполненными.

Песков также предположил, что во время праздников главе государства, возможно, удастся перевести дух. Он отметил, что Путин никогда не отдыхает полноценно.

Кроме того, по словам представителя Кремля, президент России тестируется на коронавирус столько, сколько необходимо для обеспечения безопасности.

Ранее Лайф сообщал, что Путин раскритиковал главу Минэкономразвития из-за роста цен на продукты.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1