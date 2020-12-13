Ловушка европротокола: когда за одну аварию придётся платить дважды и почему потерпевший может ничего не получить

Многие автовладельцы не зря относятся с недоверием к разрекламированному чиновниками европротоколу. Опасения вполне обоснованны, ведь оформление аварии без участия инспектора ГИБДД, к сожалению, может иметь финансовые последствия — как для виновников аварии, так и для потерпевших.

Цена ошибки

По логике европротокол — это процедура упрощённого оформления документов, и нужна она как раз для того, чтобы не ждать часами сотрудников ГИБДД. Но на самом деле таким способом оформления разрешено пользоваться, только если в вашей ситуации соблюдено пять необходимых условий: столкнулись всего два автомобиля; не повреждено другое имущество — здания, столбы, ограды и др.; в ДТП никто не пострадал — ни водители, ни пассажиры, ни пешеходы; у обоих водителей есть действующий полис ОСАГО; между ними нет разногласий, один из участников признал вину.

Все обстоятельства дела должны быть правильно оформлены. Ведь, если у страховой есть малейший предлог отказать в возмещении, она так и делает. Например, причиной отказа может быть отсутствие в пункте 15 в европротоколе слов "Вину признаю" и подписи или неверные данные полиса одного из участников ДТП. Очевидно, что такие ошибки возможны, так как любой человек, даже попав в мелкую аварию, находится в состоянии стресса и может что-то упустить. При оформлении через ГИБДД вероятность ошибки минимальна. Также немаловажным является тот факт, что, по данным Российского союза автостраховщиков, в России до полутора миллионов полисов ОСАГО поддельные. Причём их владельцы могут даже не догадываться об этом. Если инспектор выявил фальшивку, то он выдаст справку, которая будет иметь доказательную силу в суде, в ином случае получить выплату даже через суд будет проблематично.

Что думают судьи

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Страховщики если и соглашаются с выплатой по европротоколу, то считают её по единой методике ЦБ, согласно которой ремонт и замена деталей оплачиваются с учётом коэффициента износа. Но при этом, согласно закону, выплата страхового возмещения с учётом износа не лишает потерпевшего права требовать полного возмещения реальных расходов (статья 1072 ГК РФ). На практике суды чаще всего считают, что раз выплата по методике ЦБ уже произведена, то этого достаточно. Особенно если стороны первоначально согласились оценить свой ущерб на месте и поэтому составили европротокол.

— Сейчас нередки случаи, когда суды, рассматривая дела о возмещении вреда в результате ДТП, обращают внимание на то, была ли выплата от страховой, если да, то каким образом была оформлена авария, — пояснил заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. — Как правило, в случае с европротоколом выплаты сверх тех, что уже сделала страховая, если и будут, то небольшие. Кроме случаев, когда доказан иной реальный ущерб, не включённый в выплаты по ОСАГО.

Такое положение закреплено в постановлении Конституционного суда РФ, которое он принял ещё в 2017 году, но массово суды первой инстанции стали пользоваться им только в конце 2020 года. И тут для тех, кто оформил европротокол, возникает риск заплатить два раза.

Виновный платит дважды

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Согласно правилам ОСАГО, если максимальной суммы, предусмотренной для возмещения по европротоколу, не хватает для покрытия ремонта (400 тыс. рублей), то потерпевший имеет право требовать возмещения оставшейся части на основании фактически понесённых расходов, которые должны быть им подтверждены документально. При этом он вправе требовать возмещения ущерба без учёта износа деталей на основании оплаченных им счетов за ремонт. И суды такие решения принимают, придерживаясь только одного ограничения: совокупная выплата не может быть выше цены автомобиля, за которую он был приобретён (дело № 41-КГ19-42). То есть по факту потерпевший может получить выплату и от страховой, и от виновника ДТП.

А в некоторых случаях, если речь идёт о том, что после составления европротокола был выявлен и иной вред, возникший в результате аварии, потерпевший через суд может взыскать дополнительную сумму как с виновника ДТП, так и с его страховой компании. Та, в свою очередь, имеет право подать регрессный иск к тому, кого страховала. И тогда виновный в ДТП заплатит дважды — и потерпевшему, и своей страховой компании.

Как сократить свои потери?

С учётом сложившейся практики можно утверждать, что для пострадавших в ДТП ситуация более выигрышная, даже если они оформили аварию по европротоколу, а после решили получить дополнительную компенсацию. Теперь совокупно они могут получить большее возмещение с виновника аварии, так как их ущерб оценят по фактическим затратам без учёта износа.

Если вы пострадавшая сторона в ДТП и считаете, что ваш ущерб не покрыт, имеет смысл заказывать экспертизу, в которой должно быть указано обоснование ремонта (например, что одна или несколько деталей ремонту не подлежат и требуется замена на новые). Собирайте все документы, подтверждающие расходы, и подавайте в суд. В случае выигрыша вам возместят не только стоимость ремонта, но и расходы на юриста, госпошлину и экспертизу.

А если так вышло, что виновник ДТП вы, имеет смысл предложить потерпевшей стороне провести независимую экспертизу (желательно при вашем присутствии), чтобы на основании выводов экспертов оценить ущерб. Если с суммой ущерба согласны и готовы возместить, то по каждому платежу оформляйте расписки. Если с предъявленными претензиями не согласны — ищите грамотного юриста, чтобы в суде доказывать необоснованные расходы потерпевшей стороны и уменьшить свои выплаты.